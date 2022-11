Une arnaque à la carte bancaire fait plusieurs victimes à Perpignan, la gendarmerie alerte la population

La gendarmerie nationale alerte sur une arnaque qui sévit actuellement à Perpignan et ses environs. Les escrocs visent particulièrement les séniors.

C’est une arnaque bien rodée mise en place par des escrocs du côté de Perpignan et de son agglomération.

Sur les parkings de grandes surfaces, des escrocs accostent les clients du magasin pour leur soutirer de l’argent. La plupart du temps, il s’agit d’une femme -afin de ne pas éveiller de soupçons- qui se fait passer pour une employée du supermarché.

Les séniors et retraités sont particulièrement visés.

Une escroquerie bien ficelée

Les victimes sont accostées après avoir fait leurs courses dans le supermarché. L’escroc en question les interpelle et leur indique qu’elles ont payé leurs courses plus qu’il ne fallait et que le supermarché doit les rembourser du trop-perçu.

Les victimes confient alors leur carte bancaire et leur code confidentiel au faux employé croyant que l’erreur sera rectifiée. Sauf que ce procédé permet aux escrocs de vider entièrement les comptes bancaires des victimes.

Plusieurs cas de ce genre ont été recensés à Rivesaltes et Pollestres et la gendarmerie nationale des Pyrénées-Orientales a mis en garde la population : « Ce phénomène touche toutes les zones, que ce soit dans les grandes ou les petites villes de notre département ». La gendarmerie rappelle qu’il ne faut jamais donner ses informations bancaires ni même son code confidentiel à quiconque. Les recherches se poursuivent pour interpeller les escrocs.