Cet ado de 14 ans tond la pelouse de ses voisins pour financer son adoption

Tyce Pender, 14 ans, aimerait être adopté par son beau-père. Pour cela, il tond la pelouse de ses voisins et leur propose ses services de jardinage afin de récolter de l’argent.

Tyce Pender est un jeune homme de 14 ans originaire de Caroline du Nord dont les parents sont divorcés. Depuis 2010, sa mère est en couple avec quelqu’un d’autre, Eric Jenkins, avec qui Tyce s’entend très bien. Il a affirmé qu’Eric avait “toujours été une figure paternelle pour lui”. Leur lien est si fort qu’Eric aimerait adopter Tyce.

“Il a toujours été là pour nous et m'aide pour tout, même pour mes devoirs. Eric m’apprend le respect, l’indépendance et ce qu’un homme est censé être. S’il arrive quelque chose à ma mère, Eric est celui avec qui je voudrais vivre”, a confié Tyce, selon des propos rapportés par My Modern Met.

Crédit photo : My Modern Met

Du jardinage pour financer son adoption

Cependant, adopter un enfant coûte cher. Pour cela, Eric devrait payer des frais d’avocat élevés, de plusieurs milliers de dollars, mais il ne gagne malheureusement pas suffisamment d’argent.

Pour être adopté, Tyce a décidé d’aider son beau-père par ses propres moyens. En effet, le jeune homme rend des services à ses voisins. Il tond notamment leur pelouse pour se faire de l’argent et a acheté une tondeuse avec un prêt fait par sa mère. Depuis qu’il a commencé son activité, il a développé une vraie petite entreprise de jardinage. Tyce n'est pas le seul jeune à vouloir aider sa famille de cette manière. C'est également le cas de ce garçon de 8 ans qui a sauvé sa famille de la pauvreté en vendant des plantes succulentes.

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Crédit photo : My Modern Met

Une entreprise de jardinage

Pour se faire connaître et avoir plus de terrains à entretenir, Tyce n’hésite pas à utiliser les réseaux sociaux.

“Bonjour, je m’appelle Tyce. J’ai 14 ans et aujourd’hui, ma mère m’a accordé un prêt commercial et j’ai pu acheter une tondeuse à gazon rechargeable. J’ai des lunettes de sécurité et des gants et j’espère trouver des terrains à tondre et peut-être même les entretenir. Je vais à l’école pendant la semaine et je suis disponible certains après-midis et toute la journée le samedi et le dimanche. J’ai aussi un souffleur de feuilles électrique et un râteau”, a déclaré Tyce sur la page Facebook consacrée à son activité.

En France, il est possible de se faire de l'argent de poche quand on est adolescent en remplissant des missions pour cette commune. Aujourd’hui, l'entreprise de Tyler est reconnue par la loi, ce qui lui permet de jardiner en toute légalité afin de récolter suffisamment d’argent pour se faire adopter.