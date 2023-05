Attention, les personnes de ce signe astrologique sont celles qui mentent le plus

S’il est difficile d’aller à contre-sens des astres, certains ont plus de facultés à les manipuler, à les détourner, simplement rien qu’en mentant. Parmi les signes du zodiaque, il y a effectivement celui qui est le plus sujet à raconter des mensonges d’après une astrocoach.

Mais qu’est-ce donc une astrocoach ? Nathalie Marcot est initialement coach conjugal, passionnée de développement personnel et d’astrologie. Elle s’est donc épanouie spécialement dans le coaching de vie conjugale à travers l’astrologie.

Forcément, lorsqu’on parle de la vie de couple, on parle surtout de communication et de confiance. Si la confiance n’est pas au beau fixe, le couple est naturellement sur la sellette. Si l’on en croit l’astrologie, il existerait un signe qui serait bien plus habiles avec les mensonges que les autres.

Crédit photo : Netflix

“C’est plus fort que lui, ce signe d’eau s’arrange toujours avec la réalité. Quand celle-ci est décevante, il va faire en sorte de l’embellir. Il voudrait qu’elle soit aussi belle que dans ses rêves”, explique-t-elle.

Le signe d’eau qu’elle évoque n’est autre que le Poissons. Mais cette tendance à “embellir la réalité” peut lui être plus préjudiciable qu’à son entourage. Parce que le Poisson semble inconsciemment se mentir à lui-même en cherchant instinctivement à déformer la réalité. Selon l’astrocoach, le Poissons ne s’en rend même pas compte car ce trait de caractère est présent dès l’enfance et fortement influencé par les planètes.

Les Poissons, une mauvaise influence ?

Gouverné par Neptune et Jupiter, le Poissons est dépendant de ces deux planètes quand la première symbolise l’illusion et les mensonges alors que la seconde, la plus massive de notre système solaire, symbolise l’exagération.

Crédit photo : iStock

Ainsi, les natifs du Poissons ne vont pas hésiter à dissimuler la vérité et raconter des histoire pour tourner n’importe quelle situation en leur faveur : “Ce sont des vrais caméléons et ils sont doués pour se faufiler entre les obstacles”, explique Nathalie Marcot, qui tempère ce constat en soulignant qu’il s’agit néanmoins de généralités.

En effet, les signes du zodiaque ne sont pas seulement influencés par les planètes car il faut aussi prendre en considération “l’ascendant, la lune et les autres planètes du thème de naissance”.

Derrière le Poissons, le second signe le plus mensonger serait les Gémeaux, réputés pour être des “beaux parleurs” : “ils ne peuvent pas s’empêcher d’échanger et de tenter de rallier les autres à leur cause”, précise-t-elle.

Par conséquent, si vous êtes en couple avec un Poissons ou un Gémeaux, dites-vous que si cette personne vous ment, ce n’est pas vraiment de sa faute, ce sont les astres qui lui dictent son comportement. Enfin, si vous croyez à l’astrologie, parce que le libre-arbitre, ça a aussi son importance.