Harry Potter : voici l'acteur qui devrait incarner Hagrid dans la série, les fans sont conquis

Le nom de cet acteur, préssenti pour incarner le rôle de Hagrid dans la série Harry Potter de HBO, a mis tout le monde d’accord.

Le casting de la série Harry Potter prend de plus en plus forme. On sait depuis plusieurs mois déjà que la chaîne HBO prépare une version série des romans de J.K. Rowling. Trois noms d’acteurs ont déjà été annoncés pour incarner le professeur McGonagall, Dumbledore et Severus Rogue, non sans quelques critiques à la clé.

Il y a quelques jours, c’est le nom de celui qui devrait incarner Hagrid qui aurait fuité sur le net. À chaque nouvelle annonce de casting, les fans de Harry Potter retiennent leur souffle. Mais il semblerait qu’ils soient tous unanimes quant à ce choix.

Un utilisateur de Reddit, qui avait déjà vu juste en annonçant John Lithgow dans le rôle de Dumbledore et Papa Essiedu en Rogue, a récidivé. Selon lui, c’est Nick Frost qui devrait prêter ses traits à Hagrid. Pour le plus grand plaisir des fans.

Un acteur comique dans le rôle de Hagrid, les fans approuvent

Nick Frost. Crédit photo : WireImage

Même si la rumeur n’a pas encore été confirmée par HBO et Warner Bros., les fans sont déjà ravis.

« Si c’est vrai, je regarderai la série juste pour lui » ; « Il était l’un des favoris des fans depuis le début. Un choix parfait si cela se confirme », peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Shaun of the Dead. Crédit photo : Studiocanal

Nick Frost est connu des cinéphiles pour le duo qu’il forme avec Simon Pegg dans des comédies de zombies, policières et de science-fiction comme Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Le Dernier Pub avant la fin du monde et Paul. Son physique et sa bonhomie en font des atouts imparables pour incarner ce personnage tant aimé des fans.

Par ailleurs, certains admirateurs espèrent désormais que Simon Pegg rejoigne lui aussi le casting. Un utilisateur a même suggéré qu’il endosse le rôle du concierge de Poudlard, Argus Rusard. Quoi qu’il en soit, si le choix de Hagrid venait à être confirmé, la série Harry Potter serait en bonne voie. En revanche, on attend toujours de connaître les noms et les visages de ceux qui incarneront Harry, Ron et Hermione.