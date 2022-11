30 cadeaux à offrir pour le Secret Santa

La fête de Noël approche à grands pas et certaines personnes s’apprêtent à organiser un Secret Santa. Que ce soit avec vos proches, vos amis ou vos collègues, découvrez notre wishlist de 30 idées cadeaux pour réussir votre Secret Santa.

Avoir le choix entre une wishlist idéale et une wishlist originale. Pour tous les amoureux de Noël, cette rentrée de septembre marque le lancement du décompte officiel de la période de fêtes de fin d’année. Fête de Noël ou encore fête du réveillon, qui n’est pas impatient d’arriver à cette période de l’année féérique ? On vous l’annonce, personne !

Plus les jours passent et plus on commence à réfléchir aux cadeaux. Soit pour faire une wishlist à nos proches, soit pour trouver l’idée parfaite du cadeau idéal pour notre père, notre meilleure amie ou encore notre collègue adoré. Et le choix est parfois trop important.

Pour changer un peu des idées cadeaux habituelles, pourquoi ne pas organiser un Secret Santa avec votre famille, vos amis ou vos collègues ? Un bon moyen d’offrir des cadeaux décalés ou des cadeaux utiles.

L'échange de cadeaux du Secret Santa - © iStock

La fête du Secret Santa, c’est quoi ?

Tradition très tendance aux États-Unis, le Secret Santa est une fête populaire dans les entreprises américaines, au sein des familles et parfois même à l’école. Le but ? Trouver une idée de cadeau insolite et offrir ce cadeau décalé à une personne dont le nom aura été attribué lors d’un tirage au sort parmi tous les participants.

Avant de partir à la chasse à l’idée idéale ou originale, certaines règles sont définies entre les différents participants : le nombre de participants, le budget maximum, le type de cadeau, etc. Le jour du déballage des cadeaux, ces derniers sont placés sur une table avec le nom du destinataire et/ou celui de l’offrant. L'offrant se révélera quand le destinataire ouvrira son cadeau, selon un ordre défini entre les participants.

Un Secret Santa en entreprise - © iStock

Des cadeaux pour le Secret Santa sur Amazon

Si la tendance vous séduit, et que vous souhaitez la tester cette année, découvrez sans plus attendre notre sélection de 30 best-seller à shopper sur la boutique Amazon pour réussir votre Secret Santa. Des plantes pour la déco de votre bureau ou de votre maison, un coffret de boules de Noël pour décorer votre futur sapin, une pièce mode pour femme ou pour homme, ou encore un mug personnalisé, vous allez voir que chaque idée de cadeaux ne dépasse pas les 20 euros.

On vous annonce, vous aurez l’embarras du choix dans notre super wishlist qui s’adapte à tout le monde, que ce soit avec vos enfants, votre père ou encore vos collègues. Et pour chaque idée, la livraison est rapide et parfois même gratuite sur Amazon. Ce serait dommage de ne pas en profiter.

Notre wishlist best-seller de cadeaux pour un Secret Santa réussi

1 - Le mug prénom avec sa définition au prix de 14,99 euros

© Amazon



2 - Un cadre photo personnalisé au prix de 15,99 euros

© Amazon

3 - Une plante verte d’intérieur dépolluante au prix de 11,95 euros

© Amazon

4 - Une plante verte d’intérieur vivante au prix de 15,95 euros

© Amazon

5 - Une bougie décorative à la vanille au prix de 11,01 euros

© Amazon

6 - Un lot de 99 boules de Noël au prix de 12,99 euros

© Amazon

7 - Une boule de Noël en bois personnalisée au prix de 14,90 euros

© Amazon

8 - Un lot de 5 tablettes de chocolat bio au prix de 13,99 euros

© Amazon

9 - Une manette de jeu en chocolat au prix de 7,99 euros

© Amazon

10 - Un coffret de 5 spécialités de chocolats de Noël au prix de 19,99 euros

© Amazon

11 - Un porte-clé personnalisé rouleau de film caméra au prix de 12,99 euros

© Amazon

12 - Un porte-clé famille personnalisé au prix de 15,90 euros

© Amazon

13 - Une boîte de Kusmi Tea au prix de 13,40 euros

© Amazon

14 - Un coffret de thés et d’infusions bio au prix de 12,50 euros

© Amazon

15 - Un assortiment de dégustation de café au prix de 13,95 euros

© Amazon

16 - Un pull de Noël moche au prix de 19,99 euros

© Amazon

17 - Une brosse WC à l’effigie d’un homme politique au prix de 12,99 euros

© Amazon

18 - Des chaussettes sushi au prix de 17,99 euros

© Amazon

19 - Un ouvre-bouteille gigolo au prix de 12,95 euros

© Amazon

20 - Du papier hygiénique Donald Trump au prix de 9,90 euros

© Amazon

21 - Une tirelire Batman au prix de 19,59 euros

© Amazon

22 - Une poupée Barbie au prix de 12,99 euros

© Amazon

23 - Un coussin emoji caca au prix de 15,99 euros

© Amazon

24 - Un t-shirt personnalisé au prix de 17,99 euros

© Amazon

25 - Des sous-verres en forme de vinyle rétro au prix de 8,78 euros

© Amazon

26 - Un calendrier de chien qui fait caca au prix de 10,81 euros

© Amazon

27 - Un masque pour les yeux au prix de 10,99 euros

© Amazon

28 - Un infuseur de thé ou infusion paresseux au prix de 11,97 euros

© Amazon

29 - Un décapsuleur à bière patte de chat au prix de 11,99 euros

© Amazon

30 - Un t-shirt personnalisé Secret Santa au prix de 16,99 euros

© Amazon