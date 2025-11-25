Ambiancez-vous comme jamais et avec cette nouvelle enceinte ultra puissante à emporter partout

La musique fait partie intégrante de votre quotidien et vous aimeriez pouvoir en faire profiter vos proches partout où vous allez ? Ça tombe bien parce que la nouvelle enceinte JBL Boombox 4 a été conçue spécialement pour celles et ceux qui se déplacent en musique, prêts à faire partager leur passion.

Ces dernières années, les enceintes portables sont devenues des accessoires incontournables des soirées, que ce soit en petit comité ou de plus gros rassemblements comme à la fête de la Musique. Chez JBL, acteur majeur sur le marché, on repousse les limites du son avec le lancement de la JBL Boombox 4.

Crédit photo : JBL

Conçue pour faire vibrer les murs, dynamiser les rassemblements et fédérer grâce à une puissance sonore exceptionnelle, cette enceinte incarne l’essence même de JBL : des basses profondes et percutantes, sublimées par une technologie de pointe.

Qui dit plus de puissance dit moins de distorsion. La Boombox 4 intègre l’AI Sound Boost, une technologie intelligente d’optimisation audio permettant aux haut-parleurs de délivrer davantage de puissance avec une clarté absolue.

Crédit photo : JBL

Une enceinte plus puissante et plus légère

Plus forte et plus légère, la Boombox 4 pèse 1 kilo de moins que sa prédécesseure, ce qui facilite son transport et son installation, partout où la fête s’invite. Malgré son poids réduit, elle offre 50% de puissance supplémentaire en utilisation sur batterie.

Crédit photo : JBL

Les basses se ressentent désormais autant qu’elles se voient : les logos JBL s’illuminent en blanc ou en orange lorsque le Bass Boost est activé. Deux modes sont disponibles : Deep Bass pour des graves riches et immersifs et Punchy Bass pour des basses dynamiques et rythmées.

Crédit photo : JBL

Par ailleurs, la Boombox 4 adopte un design renforcé, avec un pied plus solide, et bénéficie d’une certification IP68, la rendant étanche et résistante à la poussière. Grâce à cette solidité, elle peut être amenée dans n’importe quel environnement : piscine, parc, plage ou tout autre lieu de rassemblement.

Crédit photo : JBL

Enfin, grâce à Auracast™, elle se connecte instantanément à d’autres enceintes JBL compatibles pour amplifier encore l’expérience sonore. Disponible en trois finitions, Midnight Black, Ocean Blue ou Camouflage, la Boombox 4 s’accorde à toutes les personnalités et tous les styles. En vente depuis le 8 septembre sur JBL.com et les revendeurs agréés au prix de 499,99 euros.