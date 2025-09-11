À la pointe de la technologie, cette enceinte portable est l'accessoire indispensable pour vos soirées

Toujours prêt à repousser les limites de la technologie sonore, JBL lance une nouvelle enceinte portable conçue pour ambiancer vos soirées comme jamais.

Organiser une soirée entre amis est un pouvoir qui requiert d’immenses responsabilités. En plus du nécessaire pour manger et festoyer, il faut également s’assurer de prodiguer une ambiance musicale digne de ce nom à ses convives. Ainsi vient l’habituelle question : qui peut prendre une enceinte ?

Comme souvent, c’est JBL, l’un des leaders mondiaux en matière de son, qui apporte la réponse avec sa toute nouvelle enceinte qui vient élargir la gamme Partybox de la marque. Il s’agit de la PartyBox 520, qui garantit un son puissant, des jeux de lumières dynamiques et une connectivité multi-enceintes simplifiée.

L’enceinte PartyBox 520 est doté de la technologie JBL Pro Sound et de l’intelligence artificielle AI Sound Boost, qui délivrent des basses profondes et des aigus cristallins, garantissant une qualité sonore irréprochable, que ce soit à la maison ou au bord de la piscine.

L’accessoire idéale pour les soirées

Ainsi, que ce soit pour un grand événement ou une réunion intime, la PartyBox 520 s’installe comme une valeur sûre avec son expérience audio incomparable, adaptée à toutes les situations. Dernière addition à la gamme PartyBox, cette enceinte portable est la plus puissante de la gamme.

Au-delà de sa technologie sonore de pointe, elle propose un design résistant aux éclaboussures grâce à sa certification IPX4, une poignée télescopique robuste ainsi que des roues larges et stables pour faciliter son transport. L’enceinte jouit également d’une autonomie de 15 heures sur une seule charge, une batterie remplaçable et une fonction de recharge rapide, permettant de profiter d’une expérience musicale sans interruption.

Enfin, l'AI Sound Boost optimise le signal en temps réel, maximisant la puissance sonore tout en réduisant la distorsion. Grâce à la technologie Auracast™, il est également possible de la connecter facilement à d’autres enceintes JBL compatibles, pour une expérience sonore immersive. Sur le site du fabricant, la JBL PartyBox 520 est disponible au prix de 799,99 euros.