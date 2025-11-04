Il tue sa petite amie de 18 ans enceinte parce qu'elle refuse d'avorter et risque la peine de mort

En Floride, un homme âgé de 23 ans a tué sa petite amie après avoir appris qu’elle était enceinte, alors que cette dernière refusait d’avorter. Il risque la peine de mort.

Kaylin Fiengo était une adolescente âgée de 18 ans et enceinte qui a été tuée par son petit ami parce qu’elle refusait d’avorter. Elle était déjà mère d’un petit garçon nommé Ace. Alors qu’elle venait de recevoir les résultats de ses deux tests de grossesse positifs, elle a immédiatement prévu son petit ami Donovan Faison, 23 ans. Cependant, celui-ci lui a répondu par SMS : “Avortement !”, une décision contraire à la volonté de l’adolescente.

Donovan Faison était “en colère et sous pression” puisqu’il vivait avec une autre femme, qu’il soupçonnait d’infidélité, selon le communiqué du département de police de Sanford. Il a finalement été reconnu coupable du meurtre de Kaylin Fiengo.

Crédit photo : Office of the State Attorney

Il tue sa petite amie enceinte

En effet, peu de temps après avoir demandé à Kaylin d’avorter, Donovan Faison lui a donné rendez-vous dans un parc en pleine nuit. Il a également envoyé un SMS à l’un de ses amis pour lui faire part de la situation en déclarant : “Sur la tombe de mon frère, je vais la recadrer”. Une menace qu’il a mise à exécution.

“Les téléphones sont le prolongement de votre esprit et de votre corps, c’est grâce à cela que nous pouvons vous apporter des preuves claires et convaincantes. Il a dit qu’il allait le faire, et il l’a fait. La police a arrêté le coupable”, a déclaré Domenick Leo, procureur, selon le communiqué du département de police de Sanford.

Crédit photo :Office of the State Attorney

Il risque la peine de mort

Kaylin Fiengo a été retrouvée morte, tuée par balle sur le siège conducteur de sa voiture, alors que le moteur continuait de tourner, à côté d’une image d’une échographie. La police a rapidement pu retrouver son corps puisqu’elle avait prévenu une amie qu’elle se rendait à cet endroit. La femme enceinte en était à la fin de son premier trimestre de grossesse quand elle a été tuée. La police n’a pas précisé si Donovan Faison était le père de l’enfant à naître.

“Il s’agit d’un meurtre exécuté de sang-froid. Les jurés devaient prendre en compte le caractère froid, calculé et pémédité de ce meurtre”, a jugé le procureur Stewart Stone, selon le New York Post.

Lors d’un premier procès, les jurés ont voté à 11 voix contre 1 pour la peine de mort. Ainsi, Donovan Faison risque d'être condamné à mort, tout comme l'homme qui a assassiné la réfugiée ukrainienne dans un train. L’audience de sa condamnation est prévue pour le 5 décembre prochain.