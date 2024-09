Cet objet indispensable pour vos déplacements est disponible à petit prix chez Lidl

Vous avez des achats à faire et votre budget est limité ? Allez chez Lidl ! Cette enseigne de hard-discount propose de nombreux articles à petits prix, dont ce nouvel objet qui devrait en ravir plus d’un.

Lidl est l’enseigne parfaite pour dénicher des bonnes affaires. Dans les magasins Lidl, vous pouvez trouver des produits alimentaires à petits prix, mais aussi de nombreux accessoires en tout genre comme des éléments de décoration pour la maison, de l’éléctroménager ou du mobilier.

Aujourd’hui, nous vous présentons un nouvel objet qui devrait vous plaire et faciliter vos déplacements.

Le bon plan chez Lidl

Avis aux motards ! Lidl propose actuellement un casque de moto Ultimate Speed qui cochera tous vos critères. Ce casque est très résistant car il possède un design aérodynamique qui lui offre une stabilité accrue. Une coque extérieure antichoc est également intégrée avec un amortisseur pour vous protéger au maximum.

Crédit photo : Lidl

Mais l’élément phare de ce casque reste sa visière : stable, légère, elle offre une transparence “semblable à du verre” et est très résistante aux chocs. Cette visière multi-niveau possède un revêtement anti-rayures idéal pour vous protéger. Un pare-soleil ainsi qu’une mentonnière rabattable sont également intégrés.

Un confort absolu

En plus d’être résistant, ce casque est particulièrement confortable. Il possède des trous d’aération au niveau du menton et de la tête ainsi que des zones de confort au niveau des joues, du front et de la nuque. Ce casque, qui convient aux porteurs de lunettes, contient également une doublure intérieure amovible et lavable. Il garantit un séchage rapide et une absorption quasi immédiate de la transpiration.

Crédit photo : Lidl

Avec ce casque, Lidl fournit également un sac, un jeu supplémentaire de coussinets de joue ainsi que deux jeux de coussinets acoustiques pour une conduite moins bruyante. Cette offre a déjà conquis de nombreux clients qui ont salué son bon rapport qualité/prix, son confort, ses nombreuses options ainsi que sa praticité.

Pour bénéficier de cette bonne affaire, dépêchez-vous : ce produit est actuellement au prix de 49,99 euros grâce à une promotion de - 24%. Si vous ne pouvez pas vous rendre directement en magasin, n’hésitez pas à vous faire livrer en suivant ce lien.