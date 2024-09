Voici l'objet indispensable pour nettoyer votre maison et il est à petit prix chez Lidl

Vous cherchez un nouvel accessoire pour faire le ménage facilement chez vous ? Ne manquez pas cette bonne affaire chez Lidl.

Lidl est une enseigne où l’on trouve des produits alimentaires à prix réduits, mais aussi de nombreux accessoires pour la maison. Les magasins Lidl sont parfaits pour faire de bonnes affaires, acheter de l’électroménager et des accessoires divers à petits prix. Récemment, l’enseigne a dévoilé une nouvelle bonne affaire à ne pas manquer.

Le magasin propose un balais nettoyeur et vapeur manuel, pour nettoyer votre intérieur de fond en comble. De la marque Silvercrest, ce balais a une puissance de 1 500 W, une capacité d’environ 350 ml et une autonomie de 11 minutes avec le réservoir plein. Facile et agréable à utiliser, ce balais est prêt pour la vapeur en seulement 30 secondes. Il est possible de régler la puissance de la vapeur en continu et le rangement est peu encombrant : plus besoin de faire de la place dans vos placards, ce balais se range facilement grâce à sa poignée rabattable.

Crédit photo : Lidl

Un balais nettoyeur à petit prix

En plus d’être très pratique, ce balais a un autre avantage non négligeable : il est disponible en magasin pour seulement 39,99 euros. Pour ce prix, vous avez l’appareil, mais aussi une multitudes d’accessoires comme un entonnoir, un gobelet de remplissage, des housses et des chiffons en fibre, des adaptateurs et des brosses de toutes formes, mais aussi une raclette pour vitre, un grattoir et un tuyau de rallonge.

Crédit photo : Lidl

Cet appareil a déjà séduit de nombreux consommateurs qui ont craqué pour cet achat. Les avis sont unanimes : le balais est “très facile à utiliser”, “super pratique”, “de bonne qualité”, possède “une bonne puissance” et offre un “bon rapport qualité prix”. Si vous ne pouvez pas vous rendre dans un magasin Lidl pour profiter de cette bonne affaire, notez qu’il est possible de vous faire livrer l’appareil chez vous. Une offre à ne pas manquer !