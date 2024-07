Canicule : cet accessoire indispensable pour résister à la chaleur est vendu moins de 10€ chez Lidl

La canicule est arrivée en France et il est temps de bien s’équiper pour mieux vivre cette période de fortes chaleurs. Voici le nouvel accessoire Lidl à ne pas manquer.

C’est officiel, l’été est enfin là et même la canicule a pointé le bout de son nez. Météo France l’a annoncé ce 29 juillet 2024, l’Hexagone connaîtra cette semaine une vague de chaleur. 45 départements de France sont concernés par l’alerte de vigilance canicule dont certaines régions sont placées en vigilance absolue avec des températures qui avoisineront les 40°c.

Alors que le Ministère de la Santé rappelle depuis plusieurs jours les gestes à avoir pour lutter contre la chaleur, comme : boire de l’eau, ne pas faire d’activité trop intense, manger équilibré, se ventiler et rester au maximum au frais, il existe de nombreuses façons de se rafraîchir en période de canicule.



Crédit : iStock

Un ventilateur portable indispensable

Fidèle à elle-même, l’enseigne de hard discount Lidl sauve la vie de ses consommateurs en proposant des produits utiles et variés à des prix défiants toute concurrence. Ainsi, depuis quelques jours, il est possible d’acheter en ligne ou en magasin un indispensable pour cette période de fortes chaleurs : un ventilateur portable. Lidl a dévoilé son ventilateur portable Silvercrest, qui fonctionne à piles. Très facile d’utilisation, il se plie et se range dans le sac, est maniable et permet à ses utilisateurs de se rafraîchir en toutes circonstances, qu’importe le lieu, le temps et convient à tout âge.



Crédit : Lidl

Ses plus ? Il possède trois niveaux de vitesse et permet de se rafraîchir entre 3 et 6 heures selon la puissance choisie de ventilation. Autre atout et pas des moindres : son prix ! Le ventilateur portable Silvercrest est vendu à 8,99€. L’appareil idéal pour lutter efficacement contre la chaleur. À noter qu'en Asie du Sud-Est, là où la chaleur est assommante une bonne partie de l’année, de nombreux habitants utilisent ce type d’appareil pour lutter contre la chaleur.

Vous l’aurez compris, si vous cherchez à vous rafraîchir et à vivre au mieux cette période de canicule, ce ventilateur portable est votre meilleur allié. Alors, envie de craquer ?