Lidl vous propose cet appareil indispensable pour rester en forme cet hiver à prix cassé pour le Black Friday

Envie de faire du sport, tout en profitant des fêtes de fin d’année ? Grâce au Black Friday, chez Lidl, c’est possible. Zoom sur l’indispensable à shopper.

Bonne nouvelle ! Le Black Friday - cette journée qui offre des promotions de folie juste avant les fêtes de fin d’année - débarquera chez l’enseigne de hard-discount, Lidl. Le 25 novembre prochain, il sera possible de bénéficier de promotions de folies sur le site internet de l’enseigne. De quoi s’assurer de faire des bonnes affaires avant les fêtes !



Crédit : IStock

Que trouver au Black Friday chez Lidl ?

Parmi les produits qui seront proposés à prix cassés, on retrouvera bien entendu de l’alimentaire, comme du foie gras, des sablés de Noël ou encore de l’alcool. Mais aussi des pyjamas de Noël ou autres gadgets high-tech, comme une montre connectée. Et il y a notamment un article qui nous a déjà tapé dans l’œil : Le Tapis de Course Pliable.

Crédit photo : iStock

Doté de neuf programmes d’entrainement prédéfinis, d’un design moderne et facilement modulable grâce à sa fonction pliable, il est pratique et facile à installer chez soi. Côté prix, Lidl offre une réduction de 150€. Oui, vous avez bien lu. Le faisant passer ainsi de 549€ à 399€. Une promotion inédite pour le Black Friday.

Les avantages du tapis de course

Que vous ayez envie de pratiquer la marche ou bien la course à pied, le tapis vous permettra de vous maintenir en forme, et ce, même en période de fêtes. L’avoir chez soi favorise la pratique d’une activité physique et sportive. Plus d’excuse en disant que vous n’avez pas le temps, il suffira de faire quelques pas pour s’offrir une séance sportive complète, à la maison et à moindre coût.

Crédit : Lidl

Pratiquer au quotidien la marche ou la course à pied aura un impact positif sur votre santé globale. La marche au quotidien réduit en effet les risques de contracter des maladies telles que le diabète, l'obésité, les cancers et les accidents cardiovasculaires comme les AVC. Cette promotion Lidl, c’est aussi l’occasion de prendre soin de soin, sans excuse et sans ruiner son budget.