Doté d'une technologie inédite, ce casque innovant est à la pointe de la performance

Pour optimiser l’expérience sonore au plus que parfait, JBL a lancé un nouveau casque bluetooth doté d’une technologie inédite qui fera vibrer vos oreilles.

Êtes-vous team casque ou team écouteurs ? Si vous êtes dans la première équipe, ce nouveau casque conçu par JBL, l’un des leaders mondiaux en matière de son, devrait certainement vous ravir. Pour atteindre le plaisir extrême de l’écoute, l’entreprise nord-américaine a cherché à améliorer la conception de l’un des produits phares baptisé Tour One M2.

Nouveau joyau de JBL, il s’agit du Tour One M3, qui combine technologie audio de pointe et connectivité avancée, grâce à l’intégration d’une technologie inédite : le premier émetteur audio JBL SMART Tx, un boîtier indépendant faisant à la fois office de télécommande, de dongle USB basse latence et d’émetteur Auracast. Vous n'écouterez plus de la musique de la même façon.

Ce boîtier innovant rend le Tour One M3 indépendant de l’appareil, de la source ou du contenu, surpassant les limites habituelles des casques sans fil. En outre, il permet un contrôle complet des fonctions du casque, incluant la gestion des appels, de la lecture musicale, des paramètres d’égalisation, ainsi que la diffusion de tout contenu audio vers un nombre illimité d’appareils compatibles Auracast™.

Une expérience d’écoute personnalisée

Par ailleurs, le Tour ONE M3 est doté de nouveaux dômes de transducteurs en mica de 40 mm conçus par JBL. Grâce à cet ajout technologique, il est spécialement ajusté pour produire des basses puissantes, des médiums harmonieux et des aigus d’une grande clarté.

En outre, l’expérience audio peut être personnalisée grâce à JBL Personi-Fi 3.0. En effectuant un test auditif dans l’application JBL Headphones, il est possible de créer un profil audio sur mesure. Avec une égalisation 12 bandes et une optimisation distincte pour les canaux gauche et droit, le nouvel algorithme garantit une précision accrue et une expérience sonore optimisée.

Ainsi, le Tour ONE M3 allie confort et performance grâce à des coussinets ultra-doux remplis de mousse spéciale qui améliorent l’isolation passive. Léger et ergonomique, ce nouveau casque de JBL offre jusqu’à 70 heures d’autonomie, et une charge rapide de 5 minutes procure 5 heures d’écoute supplémentaires.

Si le Tour ONE M3 vous intrigue, il existe en trois coloris (Noir, Mocha et Bleu) au prix de 399,99 € avec le JBL SMART Tx, et 349,99 € sans l’émetteur, sur le site du fabricant JBL.