iGraal vs Widilo : Quel site de cashback choisir ?

Crédit : Widilo

Qu’est-ce que le cashback ?



Le cashback vous permet de faire des économies sur votre shopping en ligne et tout ça en quelques clics. En activant le cashback sur la marque de votre choix, obtenez un remboursement d'un pourcentage de votre achat en ligne. Le montant remboursé arrive sur la cagnotte de votre site de cashback. Vous avez la possibilité de virer le solde de votre compte cashback, directement sur votre compte bancaire. Ainsi, les applications de cashback représentent une opportunité intéressante d’améliorer votre pouvoir d’achat. Parmi les nombreuses plateformes de cashback, nous vous proposons un comparatif des deux sites leaders du cashback en France : iGraal et Widilo.

Comparatif entre iGraal et Widilo



iGraal et Widilo sont devenus, en quelques années, les leaders du marché du cashback en France. Les Français sont, de plus en plus, séduits par les bons plans en ligne. Les deux applications offrent des taux de cashback avantageux sur une large sélection de marques, une rémunération des avis client, la possibilité de cumuler des codes promo, des offres de parrainage et un programme de fidélisation très intéressant. Découvrez notre comparatif des sites de cashback iGraal et Widilo.



Nombre d’utilisateurs

iGraal : 3.3 millions de membres

Widilo : 1.4 million de membres



Bonus à l’inscription

iGraal : 3€ de gain lors de votre inscription

Widilo : 3€ de gain lors de votre inscription



Rémunération des avis

iGraal : 0,20€ par avis publié

Widilo : Entre 0,10€ et 0,25€ par avis publié



Condition de déblocage des fonds

iGraal : Virement de la cagnotte vers son compte bancaire possible dès 20€ de cashback

Widilo : Virement de la cagnotte vers son compte bancaire possible dès 15€ de cashback



Cashback instantané

iGraal : Pas de cashback instantané, il faut attendre la validation de la marque

Widilo : Cashback instantané disponible avec les bons d’achat

Avantage fidélisation

iGraal : Pas de cadeau offert pour l’activation de cashback

Widilo : Cadeau offert. Chaque cashback validé sur l’application Widilo vous offre des points WIP. Vous aurez ensuite la

possibilité de vous offrir un cadeau, avec ces points. Par exemple, avec 1000 points, vous pouvez obtenir gratuitement une carte

cadeau IKEA ou FNAC-DARTY d’une valeur de 50€.

Qui propose les meilleurs taux de cashback entre iGraal et Widilo ?



Découvrez la liste de 20 commerçants cashback présents à la fois sur iGraal et Widilo.



Quel site propose les meilleures réductions cashback ?



Cashback Cdiscount : Widilo 3% - iGraal 2%

Cashback ASOS : Widilo 8% - iGraal 6%

Cashback adidas : Widilo 7,2% - iGraal 4,5%

Cashback AliExpress : Widilo 7% - iGraal 2,5%

Cashback Groupon : Widilo 14% - iGraal 10%

Cashback Norauto : Widilo 5% - iGraal 2%

Cashback Europcar : Widilo 11% - iGraal 5%

Cashback Sarenza : Widilo 10% - iGraal 5%

Cashback Galeries Lafayette : Widilo 9% - iGraal 4%

Cashback Shein : Widilo 9% - iGraal 4,3%

Cashback MyProtein : Widilo 16% - iGraal 8%

Cashback Foot Locker : Widilo 15% - iGraal 2,75%

Cashback Hugo Boss : Widilo 11% - iGraal 4,5%

Cashback Vistaprint : Widilo 12% - iGraal 6,5%

Cashback Pandora : Widilo 7,5% - iGraal 4%

Cashback Stradivarius : Widilo 8% - iGraal 4%

Cashback Lacoste : Widilo 6,5% - iGraal 4,5%

Cashback Vidaxl : Widilo 6% - iGraal 2,5%

Cashback Calvin Klein : Widilo 10,5% - iGraal 3,5%

Cashback Dell : Widilo 10% - iGraal 5%

Quel site choisir entre iGraal et Widilo pour profiter des meilleurs bons plans shopping ?



Il n’y a pas de réponse toute faite à cette question. Cela dépend avant tout de vos habitudes de consommation et de shopping. Il est donc difficile de se positionner de manière catégorique. Nous vous conseillons de comparer les taux de cashback des deux plateformes avant de valider votre panier d’achat pour activer le plus avantageux sur votre panier d’achat.



Cependant, avec notre comparatif, nous pouvons tout de même observer que Widilo se démarque avec des avantages shopping que nous ne retrouvons pas sur le site iGraal, comme le cashback immédiat avec les bons d’achat, les avantages fidélisation avec les points WIP ou encore des taux de cashback souvent plus élevés.