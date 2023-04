Les 4 astuces indispensables pour faire des économies sur votre budget auto

Avoir un véhicule demande de l’entretien et un budget à surveiller. Parfois, celui-ci peut rapidement monter en flèche. Alors, à l’heure où les Français souhaitent réaliser des économies dans leur consommation quotidienne, il existe quelques petites astuces pour faire des économies sur votre budget auto.

Crédit photo : DuxX/ iStock

Le montant d'un budget pour les propriétaires de voiture n’est pas à négliger. Il peut être élevé et atteindre par exemple les 5420 euros par an pour les personnes vivant en dehors des villes. Tandis qu’il est estimé à 4120 euros pour les citadins, indiquait une étude de l’Insee en 2021.

Des dépenses importantes équivalentes à près de 4,5 Smic nets par an qui placent le budget voiture comme le plus dépensier dans le budget transport des Français. Il représente 80% des dépenses totales dans ce secteur.

Des dépenses qui continuent d’augmenter et qui ne rendent pas les choses très simples en ces temps d’inflation.

Les astuces pour réaliser des économies sur son budget auto

Crédit photo : Apriori1/ iStock

Comparer les assurances auto

Pour faire quelques économies sur son budget voiture, il existe quelques astuces. Par exemple, en utilisant un comparateur en ligne, vous pouvez trouver la meilleure assurance auto et économiser jusqu’à 357 euros par an en moyenne en choisissant l’assurance qui vous convient et ce quelle que soit votre formule (assurance au tiers, intermédiaire, tous risques), vos garanties ou encore votre véhicule.

Outre l’assurance, il y a d’autres petits gestes que vous pouvez effectuer pour faire baisser la facture pour votre véhicule.

Acheter un véhicule d’occasion

Elles sont idéales pour les petites bourses et pour vous permettre d’être autonome, les voitures d’occasion peuvent aussi vous faire économiser jusqu’à 317 euros sur certains sites. Certes, les véhicules d’occasion ont été déjà utilisés, mais ils ont l’avantage d’être vendus à des prix attractifs, ce qui n’en fait pas moins de bons véhicules. Avec les bons réflexes lors de l'achat, vous pouvez de plus limiter les risques en prêtant attention aux éventuels vices cachés et ainsi obtenir une voiture dans des délais plus courts et des conditions simplifiées.

Entretenir son véhicule soi-même

Si vous êtes bricoleur à vos heures perdues, vous ferez à coup sûr des économies en effectuant vous-même l'entretien de votre véhicule. Vous pouvez par exemple acheter vos propres pièces pour voiture sur le net et les faire installer par un professionnel : disques de frein, filtre à air, vidange, liquide de refroidissement, pneus… Un surcoût vous sera peut-être demandé par votre garagiste, mais en les ayant achetés vous-même, vous aurez dépensé entre 30 et 70% de moins. Les sites de comparateurs de pneus vous permettent aussi de réduire vos dépenses en optant pour les filiales de grandes marques. Gardez bien à l’esprit qu’un entretien régulier de votre voiture, même le plus petit des entretiens, vous permet d’économiser et de prolonger la durée de vie de votre véhicule.

Adopter l’écoconduite

En adoptant l’écoconduite, vous économiserez sur votre consommation de carburant. Cette pratique consiste à adopter une conduite souple et fluide, tout en anticipant les différents reliefs tels que les virages, ralentisseurs ou autres, et ainsi économiser jusqu’à 30% sur l’usure de vos plaquettes de frein. Pensez aussi au filtre à air qui a tendance à beaucoup s’encrasser dans les villes. Inspectez-le tous les 40 000 kilomètres pour vous assurer qu’il n’est pas trop encrassé. Le cas échéant, le filtre pourrait à son tour encrasser le moteur et conduire à la panne de votre véhicule.