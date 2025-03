Lidl lance son chocolat Dubaï à 4,99€, deux fois moins cher que la concurrence, les clients se les arrachent !

Fort d’une popularité virale sur les réseaux sociaux, le chocolat Dubaï arrive progressivement dans les magasins français. Après le chocolatier Lindt, c’est l’enseigne de hard discount Lidl qui propose désormais ce prestigieux chocolat à un prix cassé.

Depuis ce jeudi 27 mars, c’est la ruée dans de nombreuses enseignes Lidl afin de profiter d’un tout nouveau produit qui ne cesse d’émerveiller les papilles. En effet, l’enseigne de hard discount propose son chocolat Dubaï, fourré à la pistache, afin de s’inviter dans ce phénomène de consommation né sur les réseaux sociaux il y a plusieurs mois.

C’est en décembre 2023 qu’une influenceuse s’est filmée, sur TikTok, en train de déguster cette friandise. Une vidéo visionnée plus de 100 millions de fois qui a donné envie à de nombreuses privilégiés de croquer un morceau de ce fameux chocolat. Jusqu’à présent, ce chocolat était seulement disponible aux Émirats arabes unis, plus précisément à Dubaï, où il est vendu environ 17,50 euros la tablette.

#foodsounds #dubai #dubaidessert ♬ оригинальный звук - mariavehera257 @mariavehera257 @fixdessertchocolatier WOW, JUST WOW!!! Can’t explain how good these are! When a chocolate, a dessert and a piece of art meet this is what you get! 🍫 "Can't Get Knafeh of it," "Mind Your Own Busicoff," and "Crazy Over Caramel." Order on Instagram Chatfood or Deliveroo and let me know what’s your FIX? Instagram : fixdessertchocolatier #asmr

C’est bien à Dubaï qu’est née cette spécialité qui déchaîne les passions. Sarah Hamouda, une trentenaire anglo-égyptienne a lancé en 2021 Fix Dessert Chocolatier. Parmi ses créations, le « Dubaï chocolate » va connaître un succès immédiat. Intitulé « Can’t Get Knafeh Of It », il s’agit d’un chocolat fourré de pâte de pistache, de tahini et de cheveux d’ange (kadaïf), ingrédient souvent utilisé dans les pâtisseries orientales.

Crédit photo : Shutterstock

Un chocolat Dubaï deux fois moins cher que Lindt

Au début du mois de mars, le chocolatier Lindt s’est également mis à produire son chocolat Dubaï au prix de 9,99 euros la tablette de 145 grammes, ce qui équivaut environ à 70 euros le kilo. Malgré ce coût qui semble très élevé, le produit a été victime d’une véritable razzia par les consommateurs.

Face à un tel engouement, l’enseigne de hard discount Lidl s’est donc positionnée sur le marché en proposant son propre chocolat Dubaï. Une tablette est vendue, depuis ce 27 mars, au prix de 4,99 euros, soit deux fois moins cher que sa concurrente de chez Lindt. En revanche, le format est légèrement plus petit puisqu’il pèse 122 grammes. En faisant le calcul, le prix au kilo reste toutefois assez élevé, à 40,90 euros.

Crédit photo : iStock

L’annonce de l’arrivée de ce nouveau produit a clairement eu l’effet escompté pour Lidl car leurs magasins ont été pris d’assaut par des consommateurs curieux. Sur les réseaux sociaux, des vidéos de clients qui se bousculent montrent l’engouement démesuré pour ce chocolat Dubaï à prix cassé. Pour éviter tout débordement, Lidl a fait le choix de les vendre directement à la caisse, à raison d’une tablette par personne.

🇫🇷🍫 FLASH | Lidl a lancé une tablette de chocolat "Dubaï Style" fourrée à la pistache vendue à 4,99€, avec beaucoup de succès. Des bousculades ont eu lieu dans les magasins pour en acheter.



Pour prolonger l’expérience, Lidl a également élaboré une recette de “beignets Dubai Style”, eux aussi fourrés à la pistache et recouverts d’un glaçage de chocolat au lait. Une création à 0,99 € l’unité qui sera disponible à partir du 10 avril dans les supermarchés Lidl.