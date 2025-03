Ces produits vendus chez Lidl sont pointés du doigt par l'UFC Que-Choisir

Les tests sur de nombreux produits réalisés par l’UFC Que-Choisir viennent de sortir. L’association met en garde les clients sur les substances toxiques qu’ils contiennent.

L’UFC Que-Choisir fait régulièrement des tests sur les produits vendus en magasins. Récemment, c’est Lidl qui est passé au crible de l’association de consommateurs. Une marque de l’enseigne est particulièrement pointée du doigt pour les substances dangereuses contenues dans certains de ses produits.

Dans les analyses, l’association a trouvé des substances interdites par la réglementation européenne, mais également des conservateurs allergènes, des parabènes et des perturbateurs endocriniens. Toutes ces substances sont toxiques et représentent un risque pour la santé. On parle d’un déséquilibre des fonctions hormonales et d’irritations cutanées.

Quels sont les produits Lidl à éviter ?

Crédit photo : gorodenkoff/ iStock

La marque en cause est Cien. Attention cependant, tous les produits de la marque ne sont pas concernés. Sur son site, l’UFC Que-Choisir a partagé les résultats de tous les produits Cien. Ceux dont la composition est particulièrement alarmante sont le déodorant Men Aqua 48H, le masque hydratant Aqua, certains soins anti-âge Cien Gold et certaines crèmes pour les mains et le visage.

Capture d'écran. Crédit photo : Que-Choisir

Toutefois, comme l’a précisé l’UFC et comme vous pouvez le constater dans la liste, la plupart des produits Cien ont obtenu de très bonnes notes (entre A et B). L’association rappelle ainsi que tous les produits Lidl ne doivent pas être condamnés.

Pour guider les consommateurs dans leurs achats, l’UFC recommande de lire les étiquettes des produits. Il est aussi préférable de se tourner vers les produits bio dont les formules et étiquettes sont courtes, signifiant l’absence de substances toxiques. Enfin, les acheteurs peuvent utiliser des applications comme Yuka qui indiquent les composants des produits. Sinon, les tests de l’UFC Que-Choisir restent de très bons indicateurs pour faire vos courses sereinement.