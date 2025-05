Vous allez emmener partout en vacances cet objet Lidl à tout petit prix

Vous comptez partir en vacances en plein air cet été ? Pour profiter de votre séjour, Lidl met en vente un objet indispensable à petit prix.

Chez Lidl, on retrouve souvent des bons plans et des promotions à ne pas manquer. A chaque nouvelle saison, l’enseigne dévoile ses nouveaux produits à petit prix. À l’approche de l’été, le soleil fait son grand retour et Lidl compte bien nous en faire profiter. L’enseigne propose par exemple un accessoire d’été indispensable, ou encore cet objet idéal pour profiter du beau temps.

Plus récemment, Lidl a dévoilé un nouvel objet qui va ravir les amateurs de camping. Si vous comptez partir en vacances et installer votre campement dans la nature cet été, cet objet devrait vous plaire.

Une tente de camping idéale

Ce mois-ci, Lidl semble faire de la concurrence à Decathlon en mettant en vente une tente de camping pop-up, idéal pour dormir en plein air. Cette tente peut contenir deux personnes. Elle mesure 247 sur 148 centimètres et pèse environ 2,6 kg. Pratique, elle peut être assemblée en seulement quelques secondes : il suffit de la lancer en l’air pour qu’elle se déplie et s’assemble toute seule. Son intérieur sombre vous permet de dormir même en plein jour, l’idéal pour se reposer pendant les vacances.

Crédit photo : Lidl

En plus de cela, cette tente est parfaite si vous faites attention à l’environnement puisqu’elle a été fabriquée à partir de matériaux recyclés. Pour votre confort, la tente possède des ouvertures de ventilation des deux côtés, afin de ne pas suffoquer de chaud, notamment en plein été. L’accès à la tente est équipé d’une moustiquaire et d’une fermeture éclair à double sens. Enfin, elle possède un support de lampe et des compartiments de rangement.

Crédit photo : Lidl

Cette tente idéale pour vos vacances est vendue à petit prix chez Lidl puisqu’elle est proposée à 29,99 euros au lieu de 34,99 euros sur ce lien. Plusieurs consommateurs ayant déjà acheté ce produit sont satisfaits de leur choix. Ils saluent la légèreté et la praticité de l’objet, son confort et son espace suffisant pour deux personnes. Le produit parfait à ne pas manquer si vous comptez partir en camping cet été.