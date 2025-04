Lidl propose l'accessoire indispensable à prix réduit pour repousser les moustiques chez vous

À l’approche de l’été, il est déjà temps de passer à vous protéger contre les moustiques. Lidl l’a bien compris en proposant cet accessoire anti-moustiques à prix cassé.

Le printemps vient à peine de pointer le bout de son nez que les commerces pensent déjà à l’été. Réputée pour ses bons plans shopping, l’enseigne de hard discount Lidl propose généralement des produits à prix cassés. C’est le cas avec cet accessoire anti-moustiques qui pourrait s’avérer salvateur quand ces insectes indésirables viendront voler près de chez vous.

Pour garder sa maison à l’abri des moustiques, Lidl propose une moustiquaire aimantée qui pourrait faire sensation cet été, grâce à son prix réduit et sa facilité d’installation. Ce genre d’accessoire est vite indispensable quand les températures montent. Il permet de laisser entrer l’air frais tout en gardant les insectes à l’extérieur. Et quand on vit en ville ou à la campagne, c’est un vrai confort au quotidien.

Crédit photo : Lidl

Un accessoire indispensable pour l’été

Cette moustiquaire vendue par Lidl est simple à installer. Elle s’adapte à la plupart des portes, sans besoin d’outils ou de percer les murs. De plus, le produit dispose d’un kit complet de montage. De quoi soulager les bricoleurs du dimanche !

La fermeture magnétique est également super pratique : elle se referme toute seule après votre passage. Vous pouvez donc entrer et sortir les mains prises, sans avoir à manipuler quoi que ce soit. Pratique en toutes circonstances.

Crédit photo : iStock

Ce type de moustiquaire est aussi parfait pour les colocations ou les logements étudiants, où on ne peut pas toujours faire de travaux. Sur le site internet de Lidl, vous pouvez vous procurer cette moustiquaire au prix de 14,99 euros au lieu de 19,99 euros, soit une promo de 25%.