Où acheter ses cartouches d’encre ?

Crédit photo : Bureau Vallée

Pour l’achat de cartouches d’encre, retrouvez notre matériel d’impression original ou compatible parmi une gamme de produits des plus grandes marques : Brother, Canon, Epson, HP, Lexmark, Ricoh, Samsung… Bureau Vallée vous propose une sélection de cartouches d’encre imprimante ou toner à prix discount, disponible en livraison ou dans l’un de leurs 300 magasins. Pour des impressions vibrantes et de haute qualité, optez pour la cartouche d’encre pas chère compatible ou originale qu’il vous faut. En fonction du modèle de votre imprimante, retrouvez des cartouches adaptées, à choisir à l’unité ou en pack de plusieurs cartouches d’une couleur. Très pratiques, retrouvez les cartouches en version multipack, sous la forme d’un jeu de quatre cartouches de couleur, magenta, cyan, jaune et noir. Au bureau ou à la maison, vous ne serez plus jamais en panne d’impression !

Trouvez votre cartouche d’encre adaptée à prix discount chez Bureau Vallée

Avec Bureau Vallée, recherchez facilement la cartouche d’encre qu’il vous faut selon la référence de votre imprimante. Fini le casse-tête dans les rayons du magasin, vous achetez le bon produit en un clic. Vous pourrez retrouver le modèle de cartouche d’encre pas cher le plus adapté à votre appareil. Sélectionnez le modèle de votre imprimante jet d’encre ou laser, puis parcourez la vaste sélection de cartouches d’encre et de toners à prix discount. Faites votre choix pour les cartouches originales, parfaitement compatibles avec votre appareil. Elles vous garantissent une qualité d’impression optimale, ainsi qu’un rendement très satisfaisant sur la durée. Pour toutes vos impressions de documents textuels, photos à des fins professionnelles ou récréatives, ces cartouches de marque offrent de grandes performances. Pour faire des économies, Bureau Vallée a également sélectionné de nombreuses références de cartouches compatibles. Elles présentent un prix plus abordable que les cartouches d’origine, mais ont, en contrepartie, une durée de vie plus limitée. Toutefois, elles offrent une qualité d’impression très satisfaisante pour les personnes effectuant de grands volumes d’impression.

Cartouche d’encre de marque Canon pour une qualité d’impression supérieure

Chez Canon, retrouvez la cartouche d’encre noire PGI-550 PGBK. Compatible avec les imprimantes de la gamme PIXMA, elle présente une capacité d’impression jusqu’à 341 pages en format A4. Dans la gamme, découvrez les autres références de cartouches d’encre CLI-551 vendues à l’unité, en magenta, cyan et jaune. Ce modèle de cartouche d’encre pas cher est également disponible en version multipack 4 couleurs pour plus de praticité. Optez pour la sérénité au bureau ou à la maison avec ces lots disponibles en livraison ou en magasin à prix discount ! Pour tirer vos plus belles photos avec l’imprimante PIXMA, optez pour la cartouche d’encre noir mat PFI-1000MBK. Elle offre un rendu profond et vibrant, ainsi qu’une grande richesse de détails. Grâce à elle, imprimez jusqu’à 1 600 photos au format A2. La cartouche d’encre Canon CLI-551GY est également adaptée aux imprimantes de la gamme PIXMA, pour l’impression de photos époustouflantes. Disponible en modèle à haut rendement, elle permet d’effectuer 2 fois plus de tirages que les modèles de capacité standard.