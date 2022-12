Vente aux enchères : pour Noël, La Poste propose ses colis perdus (et non réclamés) à prix cassé

Avec l’inflation qui ne cesse de croître, voici une vente qui va ravir les amateurs de bonnes affaires ! En effet, La Poste met aux enchères ses colis égarés au cours de l’année.

Crédit : cybrain / iStock

Pour les particuliers qui participent à cet événement, le principal intérêt de cette opération est de dénicher des objets à prix cassés. Selon le règlement de l’entreprise de livraison de courrier et de colis, les paquets perdus et non réclamés par leurs propriétaires lui reviennent au bout de 6 mois. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, cela arrive assez fréquemment. Conséquence, en fin d’année, La Poste organise une vente aux enchères d’envergure.

Ceci étant dit, si habituellement il n’est pas rare que les acheteurs repartent ravis d’avoir pu se procurer des jouets, des robots ménagers, des ordinateurs ou encore des smartphones pour bien moins que leur prix boutique, cette année a semble-t-elle été un peu décevante pour le public. Cela s’explique notamment par le fait que la vente qui s’est tenue à Nantes le 2 décembre dernier était ouverte aux enchères en ligne pour la première fois, et évidemment, les offres des potentiels acheteurs ont été multipliées.

Crédit : Michał Chodyra / iStock

Une vente aux enchères solidaire

Au total, les 470 objets proposés auront permis de récolter entre 100 000 et 120 000 euros de bénéfices. Cette jolie somme sera, comme à chaque édition de la vente aux enchères depuis 10 ans, versée à l’Association des familles d’enfants handicapés (AFEH) de La Poste et d’Orange. Par son initiative caritative, La Poste fait donc d’une pierre deux coups en permettant à des particuliers de faire de bonnes affaires mais également en venant en aide à des personnes qui en ont grandement besoin. On ne peut que se réjouir d’une telle opération, et espérer qu’elle continue dans le temps.

