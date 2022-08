Dans ce bureau de poste, vous pouvez recevoir une amende de 12 euros si vous êtes « grincheux, irritables ou grossiers »

Un bureau de poste du Pays-de-Galles a eu l’idée d’afficher une pancarte pour le moins surprenante : les clients qui se montrent irrespectueux ou impolis avec le personnel devront payer 10 livres.

Quand on est au travail et que l’on est en relation avec des clients tous les jours, il peut arriver que ces derniers soient de mauvaise humeur et se montrent impolis ou irrespectueux.

À voir aussi

Crédit photo : iStock

Généralement, la règle qui affirme que « le client est roi » s’applique et les employés ne disent rien. Cependant, ce n’est pas le cas dans ce bureau de poste du Pays-de-Galles.

Une amende pour les clients impolis

En entrant dans le bureau de poste, on peut voir une affiche collée à la vitre du guichet qui prévient que les clients impolis envers le personnel devront payer une amende de… 10 livres, soit l'équivalent de 11,86 euros.

« Si vous êtes grognon ou irritable, ou tout simplement grossier : il y aura des frais de 10 livres pour vous supporter », peut-on lire sur la pancarte.

Crédit photo : Reddit

Une photo de cette affiche a été publiée sur le réseau social Reddit, et cette idée a divisé et a suscité de nombreuses réactions de la part des internautes. Certains ont encouragé l’initiative et ont vu cette affiche comme une façon humoristique de gérer le stress face aux clients irrespectueux. Cependant, d’autres ont préféré défendre les clients et n’ont pas aimé l’idée d’être puni pour sa mauvaise humeur.

« Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, tu as peut-être parfois une très bonne raison d’être grognon », peut-on lire en commentaire sur le réseau social.

Des internautes se sont également demandé si les employés de mauvaise humeur étaient eux-aussi concernés par cette sanction. Et vous, qu’en pensez-vous ?