Préparez votre wishlist de Noël et soyez sûr de faire plaisir avec nos coups de cœur dénichés sur mavillemonshopping.fr

Vous avez envie de changer la décoration de votre logement, d’offrir un cadeau à l’être aimé ou encore de vous faire plaisir ? Cela tombe bien, la marketplace française mavillemonshopping abrite un grand nombre de pépites. Idéal pour la préparation de vos listes de Noël !

Soutenir les petits commerces locaux depuis chez vous, c’est désormais possible grâce à mavillemonshopping.fr, une marketplace française qui recense tous les commerçants, producteurs et artisans indépendants de France.

Déco, épicerie fine, mode, beauté… Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le site regorge de pépites et autres articles susceptibles de vous plaire. Sans plus tarder, voici les meilleurs produits dénichés sur mavillemonshopping et parfaits pour faire plaisir à vos amis et votre famille à l'approche des fêtes de Noël.

Une planche de surf décorative

Avis aux amateurs de ce sport de glisse : Le Comptoir de Malow a pensé à vous ! En effet, la marque commercialise cette planche décorative en bois massif fabriquée main. Un objet idéal pour les amoureux de l’océan. Il apportera une touche naturelle à votre intérieur grâce à son matériau noble. Bonus : la planche peut être accrochée au mur.

Le fameux sac banane

Cela n’aura échappé à personne : le sac banane est redevenu un accessoire de mode et une pièce maîtresse du dressing. Et quand celui-ci est fabriqué à partir de matières revalorisées, c’est encore mieux. C’est notamment le cas de la boutique parisienne Hédisson avec son sac banane conçu à partir de tissus dormants (de maisons de couture).

Une gamme de soins complète pour homme

Messieurs, offrez-vous une parenthèse bien-être avec cette gamme de soins complète composée d’une eau fraîche parfumée, d’un gel douche, d’une gelée nettoyante, d’un fluide hydratant ou encore d’une huile multi-usage et vendue par l’institut Terre de Beauté.

Une trousse de beauté pour voyager sereinement

La trousse de beauté upcyclée de la marque «Homonoia» est indispensable pour partir en voyage. La raison ? Sa taille est suffisamment grande pour emporter vos produits préférés à l’autre bout du monde. Mais ce n’est pas tout ! Elle est composée d’une petite anse sur le côté qui permet de l’attraper facilement.

Une bougie rechargeable

Cette bougie 100% française et respectueuse de l’environnement apportera une atmosphère apaisante dans votre intérieur grâce à ses senteurs florales. Vendue par la Boutique Olfactive, elle a été créée en collaboration avec «Floracos», un artisan cirier français. À noter que vous pouvez recharger la bougie grâce à une nouvelle cire.

Une théière ultrarésistante

Avec son design minimaliste et naturel, cette théière en grès (matériau céramique ultra résistant) ne passera pas inaperçue auprès de vos invités. Son infuseur en acier inoxydable vous permettra de déguster un thé à la perfection.

«L’acier inoxydable déborde de qualités : il est hostile à la prolifération des bactéries, facile d’entretien et durable dans le temps», explique la marque d’ustensiles Ogo living, qui commercialise cette collection de théières.

Un sac cadeau pour les plus gourmands

Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, craquez pour le sac cadeau l’instant gourmand de chez Maison Ostara. Au menu : des produits du terroir régionaux qui devraient ravir les papilles des gourmets?

Un sac de voyage pour être chic en toutes circonstances

Design moderne, modulable, garanti à vie… Le sac de voyage CABAIA est l’allié indispensable pour transporter nos affaires sur une courte ou longue durée grâce à ses compartiments spacieux.

Une lampe chic et moderne

Vous comptez acheter une nouvelle lampe à poser ? Ne cherchez plus car la lampe gratot vendue par Les Petits Princes est celle qu’il vous faut. Original et chic, cet objet est parfait pour créer une ambiance cosy lorsque le crépuscule pointera le bout de son nez.



Une paire de Dr Martens pour affronter l’automne

Acheter des chaussures de ville de bonne qualité est un indispensable. Alors que l’automne s’installe doucement, optez pour une paire de Dr Martens Adrian. Ces mocassins en cuir à pampilles vous donneront du style à coup sûr.