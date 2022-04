14 stars de cinéma qui ont rendu hommage à leurs mamans en les amenant sur le tapis rouge

Les célébrités que vous allez voir dans cet article sont connues de tous, mais avez-vous déjà vu leur maman ? Dans cet article, vous allez découvrir que certaines n’hésitent pas à les mettre en avant et les faire profiter de leur notoriété.

Crédit : PictureAlliance / Getty - SteveGranitz / Getty

Les stars du cinéma apparaissent souvent sur le tapis rouge avec leur partenaire lors d’avant-premières ou de festivals, mais certaines d'entre elles aiment amener leur mère comme cavalière et la montrer fièrement au monde entier. Leonardo DiCaprio, Charlize Theron ou encore Jared Leto ne sont que quelques exemples de célébrités qui profitent de chaque minute de la soirée avec leur maman.

Partager son bonheur avec sa maman

En effet, quoi de plus beaux que de partager son succès avec celle qui vous encourage et vous supporte depuis votre plus tendre enfance, sans qui vous ne serez sans doute pas ce que vous êtes aujourd’hui. Si certains acteurs et actrices ont fait le choix de toujours garder ce côté de leur vie privé, d’autres ont fait le choix de rendre hommage à leurs mamans en se rendant à de grands événements avec elles.

Voici 10 fois des acteurs/actrices ont foulé le tapis rouge en compagnie de leurs mères :

1. Margot Robbie

Crédit : PresleyAnn / PatrickMcMullan

2. Dwayne Johnson

Crédit : GreggDeGuire / Getty

3. Leonardo DiCaprio

Crédit : PictureAlliance / Getty

4. Charlize Theron

Crédit : SteveGranitz / Getty

5. Bradley Cooper

Crédit : GilbertFlores / Broadimage

6. Emma Stone

Crédit : NPA

7. Javier Bardem

Crédit : AFP

8. Gwyneth Paltrow

Crédit : JohnSalangsang / AP

9. Anne Hathaway

Crédit : AFP

10. Ryan Gosling

Crédit : BauerGriffin / EastNews

11. Jared Leto

Crédit : EmileySchweich / EverettCollection

12. Miley Cyrus

Crédit : Invision

13. Timothée Chalamet

Crédit : JordanStrauss / AP

14. Katie Holmes

Crédit : EastNews