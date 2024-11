Elle fait don de plus de 2500 litres de son lait maternel et bat un record du monde

Alyse Ogletree, une Américaine de 36 ans, a fait établit un record du monde en faisant don de plus de 2500 litres de son lait maternel, permettant de nourrir environ 350 000 bébés prématurés.

Quand on aime, on ne compte pas ! Encore moins quand on aime donner ! Cependant, lorsqu’on donne autant qu’Alyse Ogletree, on peut se permettre de compte tellement sa générosité est ahurissante.

Du haut de ses 36 ans, cette mère de famille originaire de Flower Mound, au Texas, a fait don de 2 645,58 litres de lait maternel, selon un décompte arrêté en 2023. Cette quantité aurait permis de nourrir près de 350 000 bébés prématurés selon le centre de collecte américain. Elle lui a également permis d’inscrire son nom dans le livre des records Guinness.

“J’ai un grand coeur, mais en fin de compte, je ne suis pas faite d’argent et je ne peux pas en donner sans cesse à de bonnes causes parce que j’ai une famille à charge. Donner du lait était une façon de faire de même”

Crédit photo : Alyse Ogletree

Ce n’est pas la première fois que la jeune femme inscrit son nom dans le Guinness World Records. En effet, en 2014, elle avait déjà fait don de 1 568,79 litre de lait maternel, établissant un premier record en la matière.

Elle tirait son lait toutes les trois heures

Sa folle histoire commence en 2010, lorsqu’elle se rend compte qu’elle produit une quantité anormalement élevée de lait après la naissance de son premier fils. Une infirmière de l’hôpital lui indique alors qu’elle peut faire don de son lait à des centres de collecte venant en aide aux nourrissons prématurés.

Crédit photo : Alyse Ogletree

L’idée séduit la mère de famille qui décide alors de faire don de son lait maternel à l’issue de ses quatre grossesses.

“Je tirais mon lait toutes les 3 heures, même la nuit, pendant 15 à 30 minutes. Après avoir tiré mon lait, je le congelais jusqu’à ce que mon congélateur soit plein. Ensuite, je l’apportais à la banque de lait qui le mesurait sur une balance spéciale. Je pense que j’étais tout aussi enthousiaste à l’idée de faire un nouveau don que d’agrandir ma famille”

Selon la Mother’s Milk Bank, l’un des deux centres de collecte qui a récupéré le lait d’Alyse, un litre de son lait maternel aurait permis de nourrir 11 bébés prématurés. Si le chiffre est exact, la trentenaire aurait donc nourri plus de 350 000 bébés.

Crédit photo : Alyse Ogletree

Grâce à la visibilité donnée par le Guinness World Records, l’Américaine espère sensibiliser les femmes allaitantes et les encourager à faire don de leur lait maternel.