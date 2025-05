Festival de Cannes : nudité interdite, que risquent les stars qui enfreignent les nouvelles règles

Les règles changent à Cannes et notamment sur le tapis rouge et les stars feraient bien de les respecter… On vous en dit plus.

Ce 13 mai 2025 a marqué l’ouverture de la 78ᵉ édition du Festival de Cannes. Comme chaque année, de nombreuses célébrités sont au rendez-vous et foulent le tapis rouge. D’ailleurs, en plus d’être un évènement culte du monde du cinéma, c’est aussi le moment parfait pour les stars de sortir leurs plus belles tenues. Robes longues, vaporeuses, tenues plus légères parfois, et escarpins XXL… Les célébrités s’amusent avec des looks souvent iconiques, mais ça, c’était avant.



Crédit : IStock

Le Festival de Cannes a mis à jour ses règles vestimentaires sur le tapis rouge. Désormais, il est interdit de porter des tenues trop transparentes, trop volumineuses qui pourraient encombrer le passage lors de la montée des marches. Oui, vous avez bien lu.



Crédit : Instagram

De nouvelles règles vestimentaires

Sur le site du Festival, dans la partie questions/réponses, on découvre que les règles ont été durcies :

“Pour des raisons de décence, la nudité est interdite sur le tapis rouge, ainsi que dans toute autre zone du festival”.

En détail, le site explique :

“Les tenues volumineuses, en particulier celles à grande traîne, qui entravent la bonne circulation des invités et compliquent l’installation dans la salle ne sont pas autorisées.”

Une nouvelle de dernière minute qui a fait littéralement l’effet d’une bombe ce 13 mai 2025.

Crédit : Instagram

Les stars prises de court

Selon l’AFP, certaines stars ont été contraintes de changer de tenue à la dernière minute, c’est notamment le cas de l’actrice américaine Halle Berry. Pourtant, d’autres stars ne semblent pas avoir reçu le mémo : le mannequin Heidi Klum, s’est présentée ce 14 mai 2025 avec une robe volumineuse dotée d’une longue traine. Elle n’aurait pas eu de rappel à l’ordre. Toutefois, les risques encourus par les stars sont importants : refus d’accès au tapis rouge, retrait de leur accréditation, voire même, exclusion du Festival pour toute sa durée.

Crédit : Instagram

Après l’interdiction des selfies en 2015, place désormais aux tenues trop extravagantes… Une décision qui a de quoi surprendre ! Alors, qu’en pensez-vous ?