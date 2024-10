Madonna apparaît méconnaissable et le visage gonflé dans la rue à 66 ans avec son compagnon de 28 ans

Qu’arrive-t-il à la reine de la pop, Madonna ? Ce 26 octobre 2024, la star a été aperçue le visage déformé. Explications.

La chanteuse Madonna a toujours été sublime. Et même à 66 ans, la star est toujours rayonnante. Bien qu’elle ait eu recours à quelques opérations de chirurgie esthétique, jusqu’ici, le résultat était délicat et plutôt réussi. Pourtant, ce 26 octobre 2024, Madonna a été aperçue, méconnaissable, dans les rues de New York et même avec le visage “bouffi”, comme l’indiquent nos confrères du magazine Closer.

Lors d’une balade dans les rues de la Grande Pomme, en compagnie de son nouveau petit copain, âgé de 28 ans et prénommé Akeem Morris, la star de la chanson est passée presque incognito. Pour cette balade, elle portait des lunettes noires, un foulard noir et blanc qui entourait son visage et ne dévoilait que ses pommettes et ses joues. De quoi intriguer les internautes. C’est notamment le média Daily Mail qui a dévoilé les photos de cette sortie.







Crédit : DailyMailCelebrity/X

Madonna : une adepte de la chirurgie esthétique

Selon plusieurs experts en chirurgie esthétique, ce visage gonflé n’est pas récent. Depuis de nombreuses années, Madonna aurait recours à diverses opérations. D’après certains médecins, elle aurait notamment subi des liftings au niveau des sourcils. Lors d’une interview relayée par Gala, la star de 66 ans désormais, avait déclaré à propos de la chirurgie : "Je ne suis certainement pas contre la chirurgie plastique". Avant d'assener : "Cependant, je suis absolument contre le fait d'avoir à en discuter". Tout est dit ! Après tout le principal, c’est que la star se sente bien et soit heureuse.

Crédit : Instagram @madonna



Crédit : Instagram @madonna

Côté bonheur, tout semble rouler puisqu’elle est en couple depuis plusieurs mois avec Akeem Morris, un joueur de football de 28 ans, né à Spanish Town, en Jamaïque. Sur son compte Instagram, Madonna partage très régulièrement des photos d’elle et de son compagnon. Il y a de l’amour dans l’air…