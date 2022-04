15 dessins animés à voir en famille

Enfant ou adulte, tout le monde peut regarder des dessins animés. En effet, visionner un film d’animation s’avère une activité anti-stress.

Pourquoi regarder des dessins animés ?

Un film d’animation aide à évacuer les tensions nerveuses, à lutter contre la dépression et à diminuer les angoisses. Le directeur du service travaillant sur l’anxiété des adultes au sein de l’UPMC ou University of Pittsburgh Medical Center, USA, le confirme. Très légers, les dessins animés permettent d’extérioriser les pensées négatives et le stress.

Le fait de rigoler pendant un film d’animation, peu importe votre âge, apporte des ondes positives et améliore votre humeur. En voyage, chez vous ou dans une salle de cinéma, les dessins animés vous apaisent.

Sachez que le premier dessin animé diffusé en public s’avère l’histoire du Pauvre Pierrot (1892).

Quinze dessins animés que vous pouvez regarder en famille

Voici 15 dessins animés que vous pouvez visionner en famille, avec vos enfants. Ces films d’animation connaissent le succès depuis leur sortie. De plus, ces meilleurs films ont fait le tour du monde dans des milliers de salles de cinéma.

Le Voyage de Chihiro (2001)

Le film d’animation japonais Le Voyage de Chihiro est sorti en 2001. Réalisé par Hayao Miyazaki, ce dessin animé raconte les aventures d’une petite fille de 10 ans, Chihiro. La sorcière Yubaba a transformé ses parents en porcs. Pour retrouver sa mère et son père, l’enfant décide de travailler chez la sorcière. Finalement, sa famille retrouve une vie normale.

Hayao Miyazaki s’inspire de la fille de Seiji Okuda, son producteur associé pour écrire ce long métrage. La réalisation de ce film a coûté 19 millions de dollars. Sa production débute en 2000.

Le Voyage de Chichiro a remporté de nombreuses récompenses comme l’Oscar du meilleur film d’animation, l’Ours d’or du meilleur film, etc. Il est entré dans l’histoire du cinéma japonais et du monde entier avec une recette de 274 millions de dollars.

Ce film d’animation est disponible sur Netflix.

Le Roi Lion (1994)

The Lion King ou Le Roi Lion reste un énorme succès pour les studios Disney. Ce dessin animé est le 32e classique d’animation et le 43e long métrage d’animation de Disney.

Après sa sortie, le 15 juin 1994, Le Roi Lion devient le premier film d’animation du box office à travers le monde en 1994.

En Allemagne et en France, Le Roi Lion est le premier dessin animé de Disney se hissant en tête des classements. 25 ans après sa première diffusion en salle, la maison de production a fait un remake en animation 3D du film Roi Lion.

Roi Lion figure parmi les dessins animés non disponibles sur Netflix.

Mon voisin Totoro (1988)

Mon voisin Totoro est un film d’animation sorti le 16 avril 1988. Réalisé par Hayao Miyazaki, ce dessin animé, un long métrage de 86 minutes, a reçu le Prix Mainichi du meilleur film. Ce film d’animation a également obtenu le Prix Noburō Ōfuji en 1988.

Ce dessin animé raconte l’histoire de deux enfants, Satsuki et Mei avec leur jeune père, Tatsuo Kusakabe, anthropologue et professeur. Après un emménagement, la famille vit des séries d’aventures.

Dans les années 1980, Hayao Miyazaki a du mal à trouver des partenaires financiers pour la production de ce dessin animé. En 1987, ce réalisateur a fini par conclure un contrat avec le producteur Toshio Suzuki. En cinq semaines d’exploitation, ce film réalise 800 000 entrées dans de nombreuses salles de cinéma. Il figure parmi les meilleurs films réalisés par Hayao Miyazaki.

Présent sur Netflix, vous pouvez visionner ce premier film d’animation récompensé aux Oscars.

Pinocchio (1940)

Sorti au début des années 40, Pinocchio s’avère le deuxième classique d’animation et long métrage d’animation de Disney. Inspiré du conte « Les Aventures de Pinocchio » de Carlo Collodi, ce dessin animé n’a pas atteint le résultat escompté. À l’époque, la Seconde Guerre mondiale influe négativement sur son exploitation. En effet, la plupart des salles de cinéma sont fermées.

Toutefois, Pinocchio reste le chef-d’œuvre ultime des studios Disney. Ce film raconte l’histoire d’un enfant en bois et de son père menuisier.

Le pauvre menuisier Geppetto fabrique un pantin avec un morceau de bois. Son invention rit, parle et pleure comme un enfant en vie. Il donne le nom de Pinocchio à sa marionnette et il l’aime comme un fils. Menteur et désobéissant, l’enfant se trouve entraîné dans de nombreuses aventures.

Disponible sur Netflix, l’histoire et les aventures de Pinocchio en famille n’apporte que du soulagement et des rires.

Toy Story (1995)

La collaboration avec les studios Pixar et Disney a permis de produire ce long métrage d’animation célèbre. Sorti en 1995, ce dessin animé est le premier film réalisé à partir d’images de synthèse. Toy Story ouvre donc une nouvelle ère au monde du cinéma et des films d’animation.

Dès que Andy sort de sa chambre, ses jouets mènent leur propre vie. Lors de son anniversaire, le groupe de jouets panique, car ils craignent d’être remplacés. Le même jour, Andy reçoit Buzz l’Éclair, une nouvelle figurine d’astronaute. Woody le cowboy perd donc sa place de jouet préféré. Ainsi, la divergence entre Woody et Buzz apparaît.

Ces 20 dernières années, Toy Story est diffusé et rediffusé à maintes reprises. Aujourd’hui, vous pouvez le voir sur Netflix.

Princesse Mononoké (1997)

Princesse Mononoké confirme le statut de Hayao Miyazaki comme étant un grand maître des films d’animation à travers le monde. Ce long métrage remporte :

Le Prix du meilleur film en 1997 ;

Le Prix Mainichi ;

Le Prix de l’Académie japonaise du meilleur film.

Se déroulant dans le Japon médiéval, l’histoire se place pendant l’ère Muromachi. Après avoir tué Naggo, une malédiction frappe le jeune prince Ashitaka de la tribu Emishis. Il quitte le village pour chercher un remède. Sur la route, il rencontre la jeune princesse Mononoké. Ils sont les héros de cette histoire.

Pour profiter de ce dessin animé en famille, ce long métrage est accessible sur Netflix.

Shrek (2001)

Sorti au début des années 2000, Shrek est un film d’animation pour enfants. Ce dessin animé est réalisé par Vicky Jenson et Andrew Adamson.

Produit par DreamWorks Animation, ce dessin animé conçu avec des images de synthèse illustre les contes de fées de William Steig, Shrek (1990).

Après le succès de ce premier film, DreamWork Studios lance :

La saison 2 : Shrek 2 ;

La saison 3: Shrek The third ;

La saison 4 : Shrek 4.

Cinq courts métrages ont également vu le jour après le succès de Shrek :

Shrek 3D ;

Joyeux Noël Shrek ;

Shrek, fais-moi peur ;

Le Noël Shrektaculaire de l’Âne ;

Shrek’s Thriller Night.

Ce dessin animé remporte l’Oscar du meilleur film d’animation en 2002. Il raconte l’histoire d’une princesse, d’un monstre qui la sauve d’un dragon, d’un roi qui veut un prince comme gendre, etc.

Ratatouille (2007)

Brad Bird est le réalisateur de ce film d’animation produit par Pixar. En 2007, ce dessin animé long métrage sort pour la première fois en salle.

Ratatouille raconte les aventures de Rémy, un rat. Il se sépare involontairement de sa famille en fuyant une catastrophe. Il s’installe donc dans les cuisines d’un restaurant parisien, Chez Gusteau. Après sa rencontre avec Linguini, les deux amis forment une équipe et prennent d'assaut les cuisines du restaurant.

L’année de sa sortie, ce dessin animé a reçu l’Oscar du meilleur film d’animation.

Aladdin (1992)

Aladdin s’avère le 31e classique d’animation et le 40e long métrage d’animation de la maison de production Disney. Sorti dans les années 90, ce dessin animé s’inspire d’un film appelé Le Voleur de Bagdad (1940).

Dans les années 90, ce film d’animation a récolté 504 millions de dollars dans le monde.

Ce dessin animé raconte l’histoire de la princesse Jasmine, d’Aladdin, d’un génie et de Jafar. Ce dernier souhaite devenir sultan, l’équivalent d’un roi, en épousant la princesse. Il veut également la lampe magique pour être le sorcier le plus puissant du monde. Aladdin et son singe Abu sont les héros de cette histoire.

Ce film d’animation long métrage n’est pas disponible sur Netflix.

La Belle et la Bête (1991)

Ce film d’animation existe en plusieurs versions. Ce dessin animé sort en 1991 et est diffusé dans des milliers de salles de cinéma dans les années 90. Produit par Disney, il remporte :

Le Golden Globes du meilleur film musical ;

L’Oscar du meilleur film ;

L’Oscar de la meilleure musique de film ;

L’Oscar de la meilleure chanson originale.

Jeune fille sensible, Belle se propose comme prisonnière à la place de son père dans le château de la Bête, un prince maudit. Ces deux personnages vont finir par s’aimer et à briser l'enchantement.

Ce long métrage figure parmi les meilleurs dessins animés produits par les studios Disney.

Blanche-Neige et les sept nains (1937)

Poursuivie par la méchante reine et sorcière, la princesse Blanche-Neige se réfugie chez les sept nains. La sorcière arrive à lui faire manger une pomme pour l’empoisonner. Gardée dans un cercueil, la princesse attend le baiser de son prince pour briser le sortilège.

La sorcière, Blanche-Neige et les sept nains sont les principaux personnages de ce film d’animation. En famille, vous pouvez voir ce dessin animé pour enfant sur Netflix.

Mulan (1998)

Mulan, une belle jeune fille chinoise, se bat à la place de son père suite à un appel de l’empereur. En fait, les Huns envahissent le pays et chaque famille doit mobiliser un homme pour combattre. Avec l’aide d’un dragon, elle devient une guerrière respectée et hors du commun.

À la fin de l’histoire, elle rejoint son père pour mener une vie normale en famille.

Mulan figure parmi les meilleurs films produits par Disney. Sorti en 1998, ce long métrage a réalisé plus de 304 millions de recettes dans le monde.

Les Douze Travaux d’Astérix (1976)

Dans ce film d’animation, Jules César occupe tout le territoire gaulois, sauf un petit village en Armorique. César propose donc au chef du village, Abraracourcix, une série d’épreuves. Les épreuves se déroulant à merveille, Astérix et Obélix finissent par remporter la bataille.

Plus de 500 000 dessins sont utilisés pour concevoir ce film d’animation. Ce dessin animé a fait 2 202 481 entrées, uniquement en France.

Ce film figure parmi les dessins animés réalisés au sein des studios de production français et belges.

Alice au pays des merveilles (1951)

En suivant un lapin, Alice arrive au pays des merveilles. Dans ce monde, elle rencontre d’étranges créatures : Tweedle Dee, Tweedle Dum et leurs amis.

Sorti au début des années 50, ce long métrage d’animation et classique d’animation de la maison Disney est inspiré de deux romans :

Les Aventures d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll ;

De l’autre côté du miroir.

Destiné aux enfants, ce dessin animé est accessible sur Netflix.

La Grande Aventure Lego (2014)

La Grande Aventure de Lego ou The Lego Movie est un film d’animation 3D. Cris Miller et Phil Lord sont les réalisateurs de ce dessin animé. Vu le succès de la première saison, d’autres séries ont vu le jour :

La Grande Aventure Lego 2, en 2019 ;

Lego Batman, le film, en 2017 ;

Lego Ninjago, le film.

Vous pouvez voir Lego en famille, car les enfants aiment cet univers.

En somme, si vous n’êtes pas à l’aise dans une salle de cinéma, il est à présent possible de regarder des films d’animation et des dessins animés en ligne. Par exemple, profitez de Shrek, de Toy Story, de Bob l’éponge, de Lego, etc. sur Netflix. Vous pouvez également voir d’autres films comme princesse Sofia, Dragons : Les Gardiens du ciel, etc. sur la plateforme. Ces dessins animés s’avèrent disponibles en plusieurs langues sur Netflix (français, anglais, etc.).