Mort de Bun Hay Mean : les hommages se multiplient après la disparition du « Chinois marrant » à 43 ans

L’humoriste Bun Hay Mean est mort ce jeudi 10 juillet après avoir chuté d’un immeuble à Paris. Depuis l’annonce de son décès, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux.

Bun Hay Mean, aussi connu sous le nom de “Chinois marrant”, a été retrouvé mort ce jeudi 10 juillet à l’âge de 43 ans. Selon des informations rapportées par Le Parisien, l’humoriste a fait une chute de huit étages dans un immeuble du 17ème arrondissement de la capitale.

Pour le moment, les circonstances du drame restent floues. Sur le compte Instagram de Bun Hay Mean, son producteur Philippe Delmas a annoncé que l’humoriste a pu tomber en essayant de rattraper son téléphone portablé tombé dans la gouttière de son balcon.

Crédit photo : @bunhaymean / Instagram

Une pluie d’hommages

Depuis l’annonce de la mort de Bun Hay Mean, les hommages se multiplient. Selon des publications rapportées par Télé-Loisirs, de nombreuses personnalités ont tenu à adresser un mot de soutien comme Jarry, Alban Ivanov, Jean-Luc Lemoine, Enora Malagré ou encore Eric Judor.

Guillaume Canet, qui a tourné avec Bun Hay Mean dans son film “Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu”, lui a rendu hommage sur son compte Instagram :

“J’ai beaucoup aimé notre rencontre et qui tu étais. Repose en paix mon pote ! Quelle tristesse”, a-t-il écrit.

Crédit photo : @guillaumecanetofficiel / Instagram

De nombreuses personalités ont également commenté la publication du producteur de Bun Hay Mean comme Gilles Lellouche, qui a publié un coeur rouge, ainsi que Camélia Jordana qui a envoyé des émojis représentant une rose rouge et une bougie. De son côté, Laura Calu a commenté : “Il était et il restera le Chinois marrant, un roi de la dérision, de l’autodérision et de l’improvisation. Aujourd’hui, Arthur et moi avons le coeur brisé”, en faisant référence à Arthur Chevalier, son fiancé.

Un hommage poignant

Certains proches de l’humoriste sont restés brefs comme Samuel Bambi, qui avait côtoyé Bun Hay Mean dans le Jamel Comedy Club, et qui a publié le message “Tellement de peine” avec une photo de Bun Hay Mean en story Instagram.

Crédit photo : @samuelbambi / Instagram

D’autres ont voulu exprimer leur émotion comme Gil Alma, qui a délivré un message poignant sur la vie d’artiste.

“Hommage à Bun Hay Mean. Il est parti aujourd’hui. Des suites d'une chute… de huit étages… Le genre de vanne noire qu’il aurait peut-être osée lui-même. Ou détestée. Va savoir. Je l’ai croisé plusieurs fois. On avait commencé à faire des plateaux ensemble il y a plus de vingt ans. Il était déjà brillant, affûté, un esprit libre ! Mais ce métier, si beau vu de l’extérieur, est souvent impitoyable dedans. On rit sur scène et parfois, on pleure en coulisses. Et quand on est fragile, même le succès n’apaise pas les fantômes. Parfois, il les amplifie. Je pense à lui aujourd’hui. À son humour qui grattait là où ça fait rire et mal à la fois. Tu resteras inoubliable.”

Le chanteur Matt Pokora a également eu une pensée pour l’humoriste en écrivant : “Que la terre te soit légère mon pote” en légende d’une story avec une photo en noir et blanc. De leur côté, les acteurs Matthieu Longatte et Laurent Ournac ont commenté respectivement : “T’étais beau d’être différent. Bonne route poto, repose en paix”, “Toutes mes pensées aux proches ! Courage dans cette épreuve.”

Crédit photo : @bunhaymean / Instagram

Une enquête a été ouverte pour en savoir plus sur les circonstances du drame. Bun Hay Mean devait remonter sur scène ce vendredi 11 juillet pour présenter son nouveau spectacle à Montréal, dans lequel il parlait de santé mentale. Pour le moment, la piste accidentelle est privilégiée.