L'humoriste Bun Hay Mean retrouvé mort après une chute d'un immeuble à Paris

Ce jeudi 10 juillet, l'humoriste Bun Hay Mean, surnommé “Chinois marrant”, a été retrouvé mort après une chute de huit étages d’un immeuble dans le 17ème arrondissement de Paris.

Quelle terrible nouvelle rapportée par Le Parisien ! En cette matinée du 10 juillet, l’humoriste Bun Hay Mean a été retrouvé mort à l’âge de 43 ans à Paris, dans le XVIIème arrondissement, après une chute de huit étages d’un immeuble.

Les pompiers et un équipage de police sont sur place afin de déterminer les causes du drame qui sont encore inconnues à ce stade. Entre l’accident et le suicide, aucune piste n’est écartée.

Bun Hay Mean, également connu sous le nom de “Chinois marrant” en début de carrière, s’était révélé sur la scène du Jamel Comedy Club en 2014 avant de prendre son envol dans le stand-up. Un succès sur le tard pour un humoriste qui avait quitté sa région girondine et sa carrière dans l’informatique pour tenter sa chance à Paris en tant qu’humoriste, quitte à dormir dans la rue.

Crédit photo : J. Mars / JDD

Il évoquait sa santé mentale dans son dernier spectacle

Son premier spectacle sans complexe ni retenue, dans lequel il dézinguait les clichés et les poncifs à grands coups de formules chocs, l’avait définitivement installé parmi les humoristes qui comptent.

Après quelques petits rôles au cinéma, un deuxième spectacle joué également dans de prestigieuses salles, à Paris et en province, Bun Hay Mean avait connu la lumière grâce à son rôle dans le dernier film « Astérix », réalisé par Guillaume Canet.

Par la suite, les choses se sont compliquées avec le lancement de son troisième spectacle qui s’est déroulé dans un contexte chaotique. Il avait d’ailleurs été hospitalisé à La Réunion, en marge d’une date de sa tournée.

Crédit photo : mitry-mory.fr

L’humoriste avait annoncé remonter sur scène avec une nouvelle version de son show, baptisé « Kill Bun ». Il devait la présenter ce vendredi soir au public de Montréal, au Canada. Un spectacle dans lequel il évoquait notamment sa santé mentale.