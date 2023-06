“Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre” en 4K au cinéma : Alain Chabat dévoile un trailer hilarant et nostalgique

21 ans après son succès incroyable, “Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre” va ressortir au cinéma cet été en version 4K. L’occasion pour Alain Chabat de nous présenter cela à travers un trailer tordant.

En 2002, les Gaulois débarquaient en force sur le grand écran, bravant de nouveau l’empire romain et ses facéties, tandis que les spectateurs se pliaient en quatre de rire à chaque réplique.

Crédit photo : Pathé

Avec “Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre”, Alain Chabat portait avec succès à l'écran une adaptation de la bande dessinée la plus célèbre de France. Grâce à son casting cinq étoiles (Jamel Debbouze, Monica Bellucci, Gérard Depardieu, Christian Clavier, Gérard Darmon, Edouard Baer, pour ne citer qu’eux), le film le plus cher de l’histoire du cinéma français devenait alors le plus rentable.

Depuis, quelques autres adaptations des aventures d'Astérix et Obélix ont vu le jour au cinéma, sans toutefois égaler la qualité du film d’Alain Chabat. Le dernier en date sorti cette année, réalisé par Guillaume Canet (qui prenait aussi les traits d’Astérix), n’a pas été à la hauteur des espérances.

Crédit photo : Pathé

Une version 4K pour la Fête du Cinéma

De son côté, Alain Chabat peut jouer sur la nostalgie du succès dans le cadre de la fête du Cinéma. En effet, le film sera de nouveau au cinéma, en version restaurée 4K HDR avec son Doby Altmos, à partir du 5 juillet prochain pour la modique somme de cinq euros.

Pour promouvoir cette sortie, l’ancien trublion des Nuls a concocté une fausse publicité en guise de bande-annonce, dans laquelle il vante les mérites de rajeunissement des films à travers un faux produit, le Ciné Boost, comme s'il s'agissait d'une crème démaquillante anti-rides.

Dans cette nouvelle version, on devrait retrouver quelques scènes inédites dont le célèbre et interminable monologue d'Otis, dont la version complète a été dévoilée il y a quelques jours par Alain Chabat dans l’émission Beau Geste sur France 2.