Après 19 saisons, Ellen Pompeo annonce son départ de Grey's Anatomy

Ellen Pompeo, l’actrice qui a incarné Meredith Grey dans la série médicale Grey’s Anatomy, a annoncé son départ de la série après 19 saisons.

Cette nouvelle a fait l’effet d’une bombe pour les fans de Grey’s Anatomy. Si de nombreux acteurs ont quitté la série au fil des années, il y a certains personnages qu’on ne pensait jamais voir partir. Et pourtant, après 19 saisons, Ellen Pompeo a annoncé son départ de Grey’s Anatomy.

Crédit photo : ABC

L’actrice a commencé à jouer dans la série en 2005. Au cours des 19 saisons, elle a incarné le personnage de Meredith Grey, que les spectateurs ont pu voir grandir et évoluer, autant dans sa vie personnelle que professionnelle. D’une simple interne au célèbre médecin titulaire, Meredith Grey est apparu dans les 406 épisodes des 19 saisons de Grey’s Anatomy.

Ellen Pompeo quitte Grey’s Anatomy

La dernière apparition de Meredith Grey aura donc lieu dans la saison 19 de la série médicale. La première partie de la saison a été tournée le mois dernier et recommencera l’année prochaine, après la pause hivernale.

Pour annoncer son départ, Ellen Pompeo a rédigé un message émouvant sur son compte Instagram afin de dire adieu à la série et à ses fans.

« Je serai éternellement reconnaissante et honorée par l’amour et le soutien que vous m’avez tous témoigné pendant 19 saisons, a-t-elle rédigé. Rien de tout cela n’aurait été possible sans les meilleurs fans au monde. Vous avez tous rendu la balade si amusante. Je vous aime passionnément et vous apprécie autant que vous m’appréciez. Vous savez que le spectacle doit continuer, et je reviendrai certainement vous rendre visite. Avec beaucoup d’amour et une immense gratitude. »

La fin de Grey’s Anatomy ?

Désormais, Ellen Pompeo souhaite se consacrer à d’autres projets. Elle a notamment obtenu le premier rôle dans une mini-série qui sera diffusée sur la plateforme Hulu.

Le départ de l’actrice signe-t-il la fin de Grey’s Anatomy ? Si le message publié par Ellen Pompeo reste optimiste et plein d’espoir, affirmant qu’elle pourrait revenir de manière ponctuelle, nous avons du mal à imaginer que la série puisse continuer sans son personnage principal.

Crédit photo : iStock

De son côté, Shonda Rhimes, la réalisatrice de la série, a toujours affirmé que Grey’s Anatomy continuerait tant qu’Ellen Pompeo serait là. Maintenant que l’actrice a annoncé son départ, la série va-t-elle continuer ? Affaire à suivre…