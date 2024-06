« J'ai envie d'être sur scène demain » : Céline Dion prête à revenir malgré sa maladie

Avant la sortie de son documentaire « Je suis : Céline Dion » sur Prime Video le 25 juin prochain, la chanteuse québécoise s’est livrée sur sa maladie qui l’éloigne de la scène depuis plusieurs années.

Dimanche soir, Céline Dion était l’invitée exceptionnelle du 20h de TF1. La chanteuse québécoise, mondialement connue, s’est exprimée sur sa longue absence à cause de sa maladie : le syndrôme de la personne raide (SPR). Il s’agit « d’une maladie auto-immune, sans remède connu, qui provoque douleurs aiguës, difficultés à se mouvoir et spasmes », précise l’AFP.

Face à la journaliste Anne-Claire Coudray, Céline Dion a indiqué les risques qu’elle encourt si elle se produit sur scène : « J’ai envie d’être sur scène demain. Mais si j’en fais trop, je peux avoir une crise. Le corps se raidit, la voix, tout. Tout arrête de fonctionner. Pour quelques minutes ou des heures ». Comme elle l’a précisé, sa voix n’est pas non plus épargnée. « C’est comme si je vous mettais la main sur la [gorge] et que plus rien ne fonctionnait. Ça m’est arrivé en plein concert ». Ce qui l’avait poussé à les annuler ensuite.

Céline Dion bientôt de retour sur scène ?

Crédit photo : TF1

À cause de la maladie, qui s’est intensifiée pour une raison inconnue en 2022, la chanteuse a fait le choix de l’auto-médication. « J’ai commencé avec des petites choses, jusqu’à me rendre… avec des médicaments très dangereux, pour continuer », a-t-elle admis. La journaliste lui a demandé si elle était allée jusqu’à prendre « du Valium » (du diazépam, un benzodiazépine, précise encore l’AFP). ce à quoi Céline Dion a répondu « Oui, entre autres ».

L’interprète de My Heart Will Go On a ensuite pris conscience de la dangerosité de la pratique. « Quand on est à un niveau de médication très dangereux et que ça ne fonctionne plus, on a deux choix : soit on continue, on arrête de respirer, c’est terminé […] Ça n'en vaut pas le coup, quand on est mère ».

Elle a ainsi livré un conseil, celui de ne pas souffrir seul « Acceptez d’en parler, mais aussi de consulter ». Malgré la maladie, Céline Dion prévoit de revenir : « Je ne sais pas quand. Mais je vais revenir sur scène. Je me permets de vous dire à très bientôt ».

Ce retour interviendra peut-être lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris le 26 juillet prochain, comme le prétendent certaines rumeurs.