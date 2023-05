“Tears of the Kingdom” : le nouveau jeu Zelda est enfin sorti, pour le plus grand bonheur des fans

Après six longues années à attendre, les fans de Zelda peuvent enfin se procurer le tout dernier jeu de la série intitulé “Tears of the Kingdom”.

“The Legend of Zelda” est une saga de jeux vidéo mythique sur Nintendo qui a marqué une génération entière. Le tout premier jeu a été créé en 1986 par Shigeru Miyamoto, qui est aussi le père de certains personnages emblématiques comme Mario ou Donkey Kong. La saga s’est vendue à 125 millions d’exemplaires partout dans le monde.

Crédit photo : Nintendo

Les jeux Zelda retracent les aventures de Link, un jeune garçon en tunique armé d’une épée. Si le jeu est si populaire, c’est parce qu’il a un univers propre rempli d’action, d’exploration et d’énigmes à résoudre. Une série de jeux vidéo culte qui a séduit des millions de joueurs.

Le nouveau Zelda est disponible

Ce vendredi 12 mai, le nouveau jeu Zelda “Tears of the Kingdom” est sorti. Il s’agit de la suite directe du précédent, “The Legend of Zelda : Breath of the Wild”, qui a connu un immense succès. Les fans étaient au rendez-vous après six ans d’attente puisqu’ils sont nombreux à avoir fait la queue pour se procurer le jeu.

À #Paris, de nombreux fans de #Zelda font la queue devant la Fnac de Saint-Lazare quelques minutes avant la sortie du dernier volet de la saga pic.twitter.com/JMpjDOU0r1 — Alexis Cécilia-Joseph (@ACciliaJoseph) May 11, 2023

Les premiers joueurs qui ont pu avoir le nouveau Zelda entre leurs mains étaient les Japonais, avantagés par le décalage horaire. Dans d’autres pays, certains magasins n’ont pas hésité à ouvrir dès minuit pour que les fans les plus passionnés puissent se procurer le jeu en premier. C’est le cas en France, où plus de 150 personnes se sont pressées devant une boutique parisienne en pleine nuit.

“Je suis vraiment comme un fou en fait parce que ce jeu, ça fait six ans qu’on l’attend”, a confié Taylor Meguira, un étudiant de 19 ans.

À Nice, près de 500 joueurs ont également fait la queue à minuit devant Micromania pour acheter le nouveau jeu. Dans ce magasin, pas moins de 1 500 précommandes ont été effectuées. D’après les développeurs du jeu, “Tears of the Kingdom” pourrait être encore plus vendu que les précédents.