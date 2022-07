À la recherche des jeux les plus réussis pour votre console hybride Nintendo Switch ? Voici le top 30 des meilleurs jeux Switch que vous ne devrez pas manquer.

Un catalogue diversifié de jeux pour la Nintendo Switch

Jeu Mario Kart 8 sur la Nintendo Switch. Crédit : Wachiwit

La Nintendo Switch bénéficie d’un grand succès auprès du public depuis son lancement en 2017, appuyé par la sortie de nombreux jeux comme Mario Kart 8, Zelda Breath of the Wild, The Legend of Zelda, Just Dance, Splatoon 2, Animal Crossing New Horizons, Pokémon, Super Mario Odyssey, Metroid Dread ou encore Super Smash Bros Ultimate. L’arrivée de la nouvelle Nintendo Switch OLED doit encore permettre d’élargir l’offre de catalogue de jeux disponibles pour cette console qui peut fonctionner en mode local ou portable.

Des jeux d’aventure aux jeux d’action, en passant par les rpg games, les jeux en monde ouvert, sans oublier les jeux classiques de Nintendo avec les personnages culte, nous vous aidons à trouver le meilleur jeu Switch qu’il vous faut pour jouer en famille ou entre amis. Les jeux Switch sont disponibles au meilleur prix sur les sites de vente en ligne. Voici notre top 30 des meilleurs jeux Switch pour de longs moments mémorables passés sur votre console de jeu vidéo Switch. Les joueurs les plus aguerris ou ceux ayant découvert pour la première fois la Switch y trouveront leur compte à travers des jeux réussis à la fois graphiquement et au niveau du gameplay.

1 – Legend of Zelda : Breath of The Wild, l’un des meilleurs jeux Switch

Scène du jeu Legend of Zelda Breath of The Wild. Crédit : Nintendo. fr

Premier jeu disponible sur Switch et l’un des jeux les plus populaires sur cette console, ce titre a fait l’unanimité auprès des joueurs du monde entier comme l’un des meilleurs jeux d’aventure action rpg de sa catégorie. Lors de son test, ce jeu a obtenu la note de 8, 8. Explorez un vaste univers sur Hyrule en incarnant le personnage Link. À jouer en famille ou entre amis, ce jeu offre un excellent gameplay ainsi que des graphismeshors du commun.

2 – Mario Kart 8 Deluxe, meilleur jeu de kart

Affiche de Mario Kart 8 Deluxe. Crédit : Nintendo. fr

Disponible sur la nouvelle Switch Oled, ce jeu est jouable en local et en mode portable, y compris en ligne. Vous pourrez vous affronter en famille ou entre potes jusqu’à 4 joueurs sur écran partagé, à travers les personnages comme Mario, Luigi, Yoshi, Peach, etc. Mario Kart 8 Deluxe comporte quelque 48 circuits pour un maximum de divertissement. Il est facile à prendre en main et conviendra à tous les âges.

3 – Super Mario Odyssey

Affiche de Super Mario Odyssey. Crédit : Nintendo. fr

Ce jeu de plateforme, qui a obtenu une note de 7, 9 lors du test, comprend de nombreux niveaux et des univers variés par lesquels Mario devra passer lors de son tour du monde à bord de son vaisseau, l’Odyssey. Maniabilité, qualité du gameplay et fun sont au rendez-vous dans ce jeu qui convient autant pour la famille que pour des parties entre amis.

4 – Nintendo Switch Sports

Image du jeu vidéo Nintendo Switch Sport. Crédit : Nintendo. fr

Les amateurs de jeux vidéo sport ne manqueront pas d’apprécier cet opus qui offre différentes disciplines allant du foot au tennis, en passant par le bowling, le badminton et le volley-ball. Vous pouvez essayer d’atteindre le niveau pro pour jouer en ligne avec d’autres joueurs.

5 – Fire Emblem Three Houses : jeu rpg tactique

Image du jeu rpg classique Fire Emblem Three Houses. Crédit : Nintendo. fr

Vous incarnerez un mercenaire qui devra former ses étudiants guerriers aux futures batailles en vue de protéger le continent Fodlan. Les cursus se passent au monastère de Garreg Mach. Vous devrez aussi les guider sur le champ de bataille et choisir les bonnes stratégies afin de permettre à vos équipes de gagner.

6 – Super Smash Bros Ultimate

Image du jeu Super Smash Bros Ultimate. Crédit : actugaming. net

Super Smash Bros Ultimate permet de jouer par équipes de 4 à 8 joueurs. Vous y retrouvez des personnages des jeux Street Fighter, Metal Gear Solid ainsi que d’autres jeux appartenant à l'univers Nintendo. Vous apprécierez la qualité des graphiques et du gameplay de ce titre de jeu adapté autant pour la famille que les séances entre amis.

7 – Animal Crossing : New Horizons

Affiche du jeu Animal Crossing New Horizons. Crédit : Nintendo. fr

Atterrissez sur l’île Photopia sur laquelle vous aurez à effectuer d’agréables tâches, comme entretenir un potager, fabriquer des outils, ou encore aider les nouveaux résidents à s’installer.

8 – Légendes Pokémon : Arceus

Image du jeu Légendes Pokémon : Arceus. Crédit : Nintendo. fr

À travers ce jeu de rôle, vous aurez à attraper et à étudier des Pokémon sauvages dans les étendues de Hisui pour fabriquer un Pokédex. Ce titre disponible sur la nouvelle console Switch Oled ravira les amateurs de Pokémon.

9 – Metroid Dread

Scène du jeu Metroid Dread. Crédit : sird. eu

Metroid Dread est un jeu de plateforme, d’action et aventure. Sur la planète ZDR remplie de dangers et de secrets, Samus aura à affronter de nombreux obstacles ainsi que des créatures féroces, notamment les terribles E. M. M. I.

10 – Jeu Switch Darksiders Genesis

Affiche du jeu Switch « Darksiders Genesis ». Crédit : Nintendo. fr

Vous aimez les affrontements avec les démons, les boss affreux et autres monstres venus des abysses ? Darksiders Genesis vous plonge dans un univers rempli de défis, où vous pourrez être épaulé par votre co-équipier. Ce jeu est jouable en mode solo ou mode 2 joueurs et recommandé aux amateurs de jeux coop.

11 – Pokémon épée et bouclier

Affiche du jeu Pokémon épée et bouclier. Crédit : nintendalerts. com

Dans cet opus sur Switch, les chasseurs de Pokémon auront droit à de nouvelles régions et à de nouveaux monstres qu’ils devront collecter et dresser. Ce jeu rpg se passe dans un monde ouvert rempli de créatures sauvages et de PNJ. Il amène une nouveauté qui agrandit la taille des Pokémons pendant un court instant.

12 – Dragon Ball FighterZ : meilleur jeu DBZ sur Switch

Image du jeu vidéo Dragon Ball FighterZ. Crédit : Nintendo. fr

Si vous aimez la saga DBZ, ce jeu est fait pour vous! Vivez les scènes de combat les plus spectaculaires avec exactement les mêmes types d’attaques. Ce jeu est jouable aussi bien en mode solo local qu’en ligne.

13 – Celeste : l’un des meilleurs jeux Switch

Image du jeu vidéo Céleste des studios Matt Makes Games et Extremely OK Games. Crédit : Nintendo. fr

Réalisé en pixel art, Céleste est loin d’être un jeu pour enfant. Ses quelque 700 niveaux, pièges, énigmes et plateformes exigeront de vous beaucoup de réflexes, d’agilité et de persévérance. Vous devrez franchir de nombreux obstacles avant d’atteindre la Montagne, le but ultime.

14 – Minecraft version Switch

Affiche du jeu Minecraft. Crédit : Nintendo. fr

Minecraft est le jeu le plus vendu dans le monde et l’un des jeux les plus réussis. Sa version Switch est tout aussi réussie et vous fera vivre une aventure quasiment infinie, durant laquelle vous devrez collecter des matières via l’étape du « craftage ». Vous les utiliserez ensuite pour fabriquer des armes, des accessoires, ou pour construire des structures. L’un des atouts de cet opus est sa durée de vie prolongée.

15 – Splatoon 2

Affiche du jeu Splatoon. Crédit : Nintendo. fr

Dans Splatoon 2, qui a des traits de Paintball, vous évoluez sur un champ de bataille aux multiples coloris. Le but est de remplir l’écran d’un stage avec le maximum d’encre. Vous guiderez un personnage sous forme d’un calamar.

16 – Hollow Knight : jeu d’aventure action rpg

Image du jeu vidéo Hollow Knight. Crédit : Nintendo. ch

Vous aurez à explorer des cavernes, des endroits effrayants et des ruines remplies de danger à travers Hollow Knights, jeu noté 8, 4 à son test. Vous croiserez des insectes peu communs ainsi que des créatures mortelles, tout en ayant à charge de résoudre des énigmes au sein du royaume souterrain.

17 – Lego Star Warsla Saga Skywalker : le titre immanquable du moment

Image du jeu vidéo Lego Star Wars : Saga Skywalker. Crédit : Nintendo. fr

Jouez le personnage d’Obi Wan Kenobi ou d’autres parmi les 300 personnages disponibles dans ce jeu vidéo LEGO. Choisissez votre trilogie et retrouvez les actions des 9 films, débloquez des planètes explorables et pilotez des véhicules parmi les 100 disponibles. Combattez les vaisseaux impériaux et faites usage de la Force du Jedi.

18 – Luigi’s Mansion 3

Affiche du jeu vidéo Luigi’s Mansion 3. Crédit : Nintendo. fr

Mario, Luigi et Peach séjournent dans un hôtel étrange. Luigi se rend compte à son réveil que les autres ont disparu. Il va devoir les sauver avec un équipier, en franchissant les différents étages de l’hôtel hanté. Ils devront aussi résoudre des énigmes paranormales.

19 – Xenoblade Chronicles Definitive Edition : l’un des meilleurs jeux Switch

Image du jeu vidéo Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Crédit : Nintendo. fr

Victime d’une invasion dévastatrice, la population des deux Titans est menacée de disparition. Shulk et ses amis devront tout faire pour empêcher cette catastrophe, en coopérant pour combattre les ennemis. Grâce à leur coopération, ils pourront franchir les différents lieux de vie.

20 – Jeu vidéo This War of Mine : complete edition

Affiche du jeu vidéo This War of Mine, complete edition Crédit : Nintendo. fr

Dans une ville assiégée, vous devez éviter les pénuries de médicaments et de nourriture, tout en essayant de ne pas perdre votre vie face aux tireurs d’élite et autres personnages hostiles. Vous devez notamment prendre des décisions desquelles dépendront votre vie et celle des autres survivants. L’un des meilleurs jeux de survie sur la Switch.

21 – Overcooked 2 : un jeu Switch gourmand

Affiche du jeu vidéo Overcooked 2. Crédit : Nintendo. fr

Repoussez l’attaque des Zomb’mies dans la cuisine tout en cuisinant dans des environnements à thème, allant des restaurants de sushi aux planètes extraterrestres. Devenez chef en concoctant des recettes répondant à tous les goûts. Ce jeu est jouable en mode multijoueur.

22 – Cuphead, un jeu vidéo pour se mettre au défi

Image du jeu vidéo Cuphead. Crédit : Nintendo. fr

À travers ce jeu d’action et de plateforme, vous explorerez des mondes parsemés de secrets, et affronterez des ennemis dignes des vrais boss. Bien que ses graphismes soient inspirés des dessins animés des années 30, ce jeu n’a rien d’enfantin et vous demandera de la ténacité. Vous incarnerez Mugman ou Cuphead, mais il est également possible de jouer en mode coopératif.

23 – Fifa 22 Legacy Edition : le foot sur Switch

Image du jeu Fifa 22 Legacy Edition sur Switch. Crédit : Nintendo. fr

Fifa 22 sur la Nintendo Switch aura les mêmes modes de jeu et fonctionnalités que FIFA 21 (coup d’envoi, saisons en ligne, mode carrière, tâches manager, saisons joueur solo et en ligne, etc. ), mais proposera quelques nouveaux stades.

24 – Kirby et le monde oublié

Image du jeu Switch Kirby. Crédit : Nintendo. fr

Ave Elfilin à ses côtés, Kirby doit sauver ses amis Waddle Dees enlevés par « la meute des bêtes » dans un nouveau monde. Ils doivent aussi trouver le chemin du retour vers sa propre planète. Combats avec des boss, trésors cachés, entre autres, seront au rendez-vous.

25 – Among Us : jeu Switch multijoueur

Image du jeu vidéo Among Us. Crédit : Nintendo. fr

Jouable entre 1 à 15 joueurs en ligne ou en local via le Wi-fi, ce jeu demande de la coopération, mais sachez qu’un intrus hostile cherchera à éliminer toute l’équipe du vaisseau spatial. Restez donc vigilant et attentif.

26 – Worms WMD : un jeu worms sur Switch

Affiche du jeu Switch « Worms WMD ». Crédit : Nintendo. fr

Si vous aimez la série Worms, ce jeu vous fera plonger dans un univers unique, qui allie un graphisme 2D époustouflant et l’utilisation de véhicules tels que des hélicoptères, chars de combat, etc. Vous récolterez les armes disséminées un peu partout pour venir à bout de vos adversaires.

27 – Stardew Valley : l’agriculture en jeu vidéo

Image du jeu Switch Stardew Valley. Crédit : Nintendo. fr

Devenez agriculteur à Stardew Valley, faites prospérer une parcelle de terre héritée de votre grand-père. Vous devrez construire une ferme, établir des relations avec les villageois. Jusqu’à 4 joueurs peuvent coopérer.

28 – Moonlighter : jeu de rôle et d’action sur Switch

Affiche du jeu Moonlighter. Crédit : Nitendo. fr

Dans Moonlighter, vous évoluerez dans un village marchand situé près de sites de fouilles où des portes menant vers d’autres dimensions ont été trouvées. Vous incarnez Will, un aventurier héroïque, et devrez combattre des ennemis avec des armes fabriquées par vos soins, mais aussi faire en sorte que le village prospère.

29 – Super bomberman R : Bomberman sur Switch

Le jeu Super Bomberman sur Switch. Crédit : Nintendo. fr

Apprêtez-vous à lancer un déluge de feu avec cet opus de Bomberman. Dans Superbomberman, vous devrez faire face à de nouveaux boss. Plus de 50 niveaux de jeu sont au menu, à travers des lieux aussi variés que des temples, des usines, etc.

30 – The House of the Dead : Remake, jeu d’arcade et d’aventure

Image du jeu Switch The House of the Dead. Crédit : Nintendo. fr

Ce remake de The House of the Dead inclut un nouveau gameplay qui rend le jeu plus moderne. Il se joue en local en mode deux joueurs. Ses caractéristiques incluent notamment le mode photo, la présence d’une armurerie et l’apparition de nouveaux monstres.