Super Mario Bros. le film : la nouvelle bande-annonce colorée débarque et réalise le rêve de tous les fans

Cette nuit, la nouvelle bande-annonce tant attendue de Super Mario Bros. le film a été dévoilée. Un aperçu du film, quatre mois avant sa sortie, que semblent approuver les fans du jeu vidéo.

Crédit : Illumination Entertainment

C’est dans la cadre d’un Nintendo Direct spécial en présence de Chris Meledandri (le directeur de Illumination Entertainment, qui produit le film et déjà derrière Moi, moche et méchant) et de Shigeru Miyamoto (le directeur créatif de Nintendo et papa de Mario) que cette nouvelle bande-annonce a été présentée.

Bien que sa sortie soit prévue pour le 29 mars prochain en France, elle rend déjà très impatients tous les fans de la saga vidéoludique.

Dans ce dernier trailer, de nouveaux personnages sont présentés comme Luigi, le frère peureux de Mario, Donkey Kong et la princesse du Royaume Champignons, Peach.

Des personnages à la pelle et une version française saluée

Crédit : Illumination Entertainment

Contrairement à d’autres œuvres tirées du jeu vidéo (Sonic par exemple), cette version de Super Mario Bros. le film semble combler les fans de la franchise. Hormis les voix anglophones doublées par Chriss Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Peach), Jack Black (Browser) et Seth Rogen (Donkey Kong) peu appréciées par les fans, le style et l’univers représentés semblent bien fidèles au monde créé en 1981.

Malgré ce petit souci de doublage, les voix françaises ont en revanche été louées dans le monde entier. Les intonations aiguës et les accents des comédiens français, spécialistes du doublage, rendent parfaitement hommage à la version du jeu vidéo et ont su séduire les internautes.

Pour découvrir ce qui s’annonce comme une folle aventure pour Mario et ses amis, il faudra se rendre dans les salles le 29 mars 2023.

Crédit : Illumination Entertainment