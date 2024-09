ZEvent : un nouveau record de dons pour la 8ème édition du marathon caritatif sur Twitch ?

Après un an d’absence, le ZEvent revient ce week-end avec plus de streamers qui lèveront des fonds pour des associations luttant contre la précarité.

Lancé en 2016, le ZEvent est un marathon caritatif du jeu vidéo opérant sur la plateforme Twitch. Cette année, il réunit des dizaines de streamers à Montpellier à partir de ce vendredi 6 septembre et jusqu’au dimanche 8 septembre. Il s’agit de la huitième édition, deux ans après la dernière.

Pendant 50 heures, ce sont au total 136 streamers francophones qui participent, en présentiel ou à distance, au ZEvent 2024. En détail, 100 streamers seront en distanciel tandis que les 36 autres seront réunis dans une salle à Montpellier. Un nouveau format qui permet de réduire les coûts logistiques et la taille de l'événement physique.

Cette année, les participants lèveront des fonds pour cinq associations luttant contre la précarité : Secours Populaire, les Bureaux du cœur, Solidarités Paysans, Chapitre 2 et Cop 1 - Solidarités Étudiantes.

Le lancement de cette nouvelle édition a lieu ce jeudi 5 septembre avec un concert événement au Zénith de Montpellier. Le public aura le droit à un show livré par quelques têtes d’affiche comme Caravan Palace, Mosimann, Deluxe, Littlebigwhale et PV Nova.

Un nouveau record de dons ?

En moyenne, le ZEvent réunit entre 500 000 et un million de spectateurs sur Twitch. Depuis sa création, l’événement n’a cessé de croître et de battre, à chaque nouvelle édition, un record de dons.

En 2018, le cap du million d’euros était dépassé pour la première fois lors de la troisième édition. La quatrième édition du ZEvent avait généré plus de 3,5 millions d’euros de dons et la cinquième avait dépassé les 5,7 millions d’euros. Le cap du 10 millions d’euros a été franchi en 2021 pour la sixième édition. Un record battu l’année suivante avec plus de 10,1 millions d’euros de dons.

L’objectif est donc naturellement de battre un nouveau record de dons. À terme, le ZEvent est destiné à devenir le téléthon du jeu vidéo. Les organisateurs espèrent ouvrir, dès l’année prochaine, la possibilité à tous les streamers qui le souhaitent d’y participer.