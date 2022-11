Une femme de 99 ans époustoufle le jury dans « La France a un incroyable talent », ne manquez pas l'épisode 4

Mardi soir, la chaîne M6 a diffusé le troisième épisode de la saison 17 de «La France a un incroyable talent». Une soirée rythmée par des prestations aussi folles les unes que les autres. Rendez-vous mardi 8 novembre pour découvrir la suite de l’aventure.

Alors que la Toussaint a eu lieu mardi 1er novembre, M6 diffusait le troisième épisode de «La France a un incroyable talent». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que certains candidats ont démontré qu’ils avaient leur place dans l’émission. Découvrez ci-dessus nos trois coups de cœur de la soirée.

Un jongleur fait le bonheur des jurés

Armé de sa bonne humeur contagieuse, Hayford Okine s’est emparé de la scène pour offrir un numéro de jonglage à couper le souffle. Une chose est sûre : le jeune homme excelle dans cet exercice difficile. Tout au long de sa prestation, ce dernier a lancé et rattrapé des objets avec une précision déconcertante.

Crédit Photo : M6

Le jongleur n’a pas hésité à solliciter l’aide de Marianne James pour clore sa prestation, impressionnant au passage les jurés : «Mais quel bonheur ! Mais quelle joie ! (…) Je n’arrive pas à arrêter de sourire», a indiqué le magicien Éric Antoine. Avec quatre oui, Hayford Okine décroche son ticket pour les demi-finales.

Une grand-mère de 99 ans impressionne le jury

La palme de la prestation la plus extraordinaire est accordée à Charlotte Chopin. Du haut de ses 99 ans, la candidate a délivré une véritable leçon de souplesse au public. Celle qui fêtera ses 100 ans en décembre prochain a enchaîné les postures de yoga sous le regard médusé du jury.

Crédit Photo : M6

Il faut dire que la nonagénaire est dotée d’une élasticité renversante. Sans réelle surprise, l’adorable mamie a réussi à conquérir le cœur des jurés, dont la chanteuse Hélène Ségara : «C’est une très belle leçon de vie. Vous êtes pleine de sérénité (…) C’est une incroyable leçon».

Crédit Photo : M6

Un chanteur amateur décroche le Golden Buzzer

De son côté, Alexis, carrossier peintre dans l’automobile, a provoqué un tourbillon d’émotions sur le plateau. Celui qui chante depuis un an et demi en secret a interprété une magnifique reprise de «You Raise Me Up» du chanteur Josh Groban. Son interprétation réussie, sa voix puissante et sa timidité attachante lui ont permis de recevoir le fameux Golden Buzzer de la part la présentatrice Karine Le Marchand. Par conséquent, le père de famille est propulsé directement en finale !

Crédit Photo : M6

La semaine prochaine, les nouveaux candidats donneront des frissons aux spectateurs et aux jurés, avec des numéros inédits. Le quatrième épisode de «La France a un incroyable talent» sera diffusé mardi 8 novembre, à partir de 21 heures 10.