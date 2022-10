Mardi 25 octobre, les téléspectateurs de «La France a un incroyable talent» ont découvert le deuxième épisode de l’émission culte de M6. Une chose est sûre : le niveau de la compétition risque de s’intensifier au cours des prochaines semaines.

Le deuxième épisode de la saison 17 de «La France a un incroyable talent», diffusé le mardi 25 octobre sur M6, a tenu toutes ses promesses. Il faut dire que les prestations proposées par les candidats étaient aussi impressionnantes les unes que les autres. Sans plus tarder, découvrez ci-dessous nos trois coups de coeur de la soirée.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le premier participant a placé la barre très haut.

Un jeune virtuose de la magie éblouit le jury

Armé de sa bouille d’ange et ses paquets de cartes, Ferdinand, 13 ans, a présenté un tour de magie de haut niveau devant un public subjugué.

Son numéro soigné et complexe a impressionné le jury, dont Éric Antoine, qui a réservé au collégien une ovation bien méritée : «À 13 ans, je n’avais pas le dixième de ton niveau technique (…) C’est bien écrit, c’est intelligent, c’est extrêmement virtuose. Bravo !», a lancé le magicien au collégien.

Crédit Photo : M6

Un numéro de freestyle motocross dans les airs

Au cours de la soirée, la présentatrice Karine Le Marchand et les jurés ont quitté le plateau pour se rendre sur un terrain vague, où ils ont assisté à la performance aérienne des «Potes Freestylers».

Les trois candidats ont offert un show spectaculaire de freestyle motocross. Les professionnels ont effectué une série de sauts périlleux dans les airs. La prestation n’a pas manqué de donner des sueurs froides aux spectateurs. Sans surprise, les as du volant ont obtenu leur ticket pour la suite de l’aventure.

Un numéro renversant ! Crédit Photo : M6

Crédit Photo : M6

Ce prodige du fil mou prouve sa maîtrise de cette rare discipline

De son côté, Antino Pansa a conquis Marianne James, Hélène Ségara, Sugar Sammy et Éric Antoine avec son numéro de fil mou, une discipline très rare et difficile qui nécessite des années de pratique. Sur scène, le jeune homme a multiplié les acrobaties avec brio. Sa grâce, sa poésie et son élégance lui ont permis de récolter les quatre oui pour accéder à la prochaine étape.

Crédit Photo : M6

L’aventure «La France a un incroyable talent» se poursuit

Vous l’aurez compris, la soirée a été placée sous le signe de l’émotion. Mais rassurez-vous ! Le troisième épisode de «La France a un incroyable talent», qui sera diffusé le mardi 1er novembre sur M6, s’annonce tout aussi ébouriffant. Rendez-vous à partir de 21 heures 10 pour le show !