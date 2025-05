Olivier Minne quitte Fort Boyard après 35 ans, qui va le remplacer ?

C’est un véritable coup de tonnerre dans l’univers audiovisuel ! Ce vendredi 2 mai, M6 a annoncé que l’animateur Olivier Minne allait rejoindre le groupe, quittant ainsi France 2 et l’animation de Fort Boyard.

Cela faisait 35 ans qu’Olivier Minne travaillait pour France Télévisions. L’animateur a commencé sa carrière sur Antenne 2 en 1990 et a rapidement gravi les échelons, jusqu’à présenter des émissions emblématiques. Il animait notamment “Fort Boyard”, avec son slogan “Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort”, mais aussi l’émission quotidienne “Tout le monde a son mot à dire”.

Crédit photo : France Télévisions

Ce vendredi 2 mai, une grande annonce a été faite par le groupe M6. Dans un communiqué, la chaîne a annoncé qu’Olivier Minne allait quitter France 2 pour rejoindre M6, et ce dès la rentrée prochaine. Ainsi, Olivier Minne ne présentera plus Fort Boyard. L’émission va connaître un vrai bouleversement suite au départ de l’animateur et d’un changement radical pour Passe-Partout et Passe-Muraille.

“Animateur reconnu et très apprécié du grand public, Olivier Minne rejoint le Groupe pour animer de grands divertissements sur M6. Avec son expérience, son professionnalisme et le lien fort qu’il a su créer avec les téléspectateurs au fil des années, il vient renforcer l’équipe des visages emblématiques de la chaîne. M6 se réjouit de cette collaboration et souhaite la bienvenue à Olivier Minne”, peut-on lire dans le communiqué rapporté par Télé 7 Jours.

Qui remplacera Olivier Minne ?

Olivier Minne n’est pas le seul animateur qui rejoindra le groupe M6 à la rentrée prochaine. Ce sera également le cas de Cyril Hanouna, qui va intégrer la chaîne suite à la fermeture de C8. Il devrait animer “Touche pas à mon poste” sur W9 ainsi qu’une émission sur Fun Radio.

Crédit photo : France Télévisions

Désormais, une question se pose : qui remplacera Olivier Minne dans l’animation de Fort Boyard ? En hypothèse, on retrouve Cyril Féraud, qui interprète le personnage de Cyril Gossbo dans l’émission. Cependant, le présentateur anime déjà de nombreux programmes sur la chaîne. Pour l’instant, on ne sait donc pas avec certitude qui sera le remplaçant d’Olivier Minne.