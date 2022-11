Avatar 2 se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce époustouflante

Une nouvelle BA du très attendu second volet d'Avatar vient d'être dévoilée.

Plus que quelques semaines et les fans d'Avatar pourront enfin découvrir la suite des aventures de Jake et Neytiri.

Très attendu depuis la sortie du premier volet en 2011, "Avatar : La Voie de l'eau" sera ainsi à l'affiche dans un peu plus d'un mois.

En attendant, la superproduction de James Cameron se dévoile un peu plus dans un trailer alléchant qui devrait mettre l'eau à la bouche de beaucoup de cinéphiles.

Crédit photo : 20th Century Studios

Nouvelle BA époustouflante pour Avatar 2

Dans cette nouvelle bande-annonce diffusée ce 2 novembre, on découvre notamment l'univers du ce film dont l'action devrait se dérouler essentiellement en milieu aquatique comme l'avait annoncé son réalisateur, en décembre 2021.

Pour rappel, l'intrigue suivra de nouveau le duo formé par Jake et Neytiri. Désormais parents, les deux tourtereaux continuent de vivre en parfaite harmonie avec la nature sur Pandora. Hélas leur quiétude va être bouleversée par le retour de la Resources Development Administration. Menacés, ils sont contraints de quitter leur habitat naturel et fuient vers les récifs où ils vont faire une rencontre déterminante.

Pour ce second opus qui sortira le 17 décembre prochain au cinéma, on retrouve bien sûr le casting originel avec Sam Worthington, Zoe Saldana ou encore Sigourney Weaver mais aussi deux nouveaux plutôt prestigieux en la personne de Kate Winslet et Vin Diesel.