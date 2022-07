Avatar 2 : voici la raison pour laquelle la bande-annonce a été modifiée dans les cinémas des États-Unis

Pour patienter avant la sortie du film Avatar : La Voie de l’eau au cinéma, la bande-annonce a été dévoilée. Cependant, une séquence a été censurée et modifiée dans les cinémas américains.

13 ans après la sortie d’Avatar au cinéma, la suite de ce premier film va enfin voir le jour. Avatar : La Voie de l’eau est un film très attendu, qui sortira dans les cinémas français le 14 décembre prochain.

Crédit photo : 20th Century Studios

L’histoire se déroulera environ dix ans après les premiers événements et suivra toujours Jake Sully et Neytiri, qui sont devenus parents. Alors qu’ils vivaient en paix avec la nature, ils seront confrontés à l’arrivée d’une organisation non-gouvernementale, qui menacera Pandora. Jake et Neytiri devront quitter leur maison pour se rendre sur les récifs et être en sécurité. Là-bas, ils rencontreront une nouvelle communauté aux coutumes bien différentes.

Pour patienter avant la sortie du film, une bande-annonce a été dévoilée en mai dernier. Et cette suite est tellement attendue que la BA a battu des records d’audience.

La bande-annonce d’Avatar 2 censurée aux États-Unis

Cependant, tous les pays n’ont pas visionné la même bande-annonce. C’est notamment le cas aux États-Unis, où l’une des séquences a été modifiée. Dans une scène de la bande-annonce officielle, on peut voir le personnage principal Jake Sully tenir un fusil pour se défendre, mais dans la version américaine, ce fusil a été remplacé par une lance.

Crédit photo : 20th Century Studios

Cette modification est en lien avec la récente tuerie qui a eu lieu au Texas, dans une école d’Ulvade. Le 24 mai dernier, un homme âgé de 18 ans est entré dans une école primaire avec un fusil d’assaut et a tué 19 enfants et 2 enseignantes. Cet événement est devenu la fusillade la plus meurtrière dans une école primaire depuis 2012 et a choqué l’Amérique.

Pour cette raison, la Motion Picture Association of America a demandé aux studios Disney de modifier l’arme tenue par Jake, afin de protéger le jeune public et par respect pour les victimes. Les studios ont bien évidemment accepté de modifier leurs images. Cependant, cette modification n’a pu être apportée que dans la bande-annonce.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel changement est effectué aux États-Unis. Les changements sont chaque fois proposés par la Motion Picture Association of America, et les studios sont ensuite libres d’apporter des modifications ou non.