Un touriste se fait attaquer par un crocodile pour un selfie, il pensait que c'était une “statue”

Aux Philippines, le visiteur d’un zoo a vécu un long cauchemar après avoir tenté de prendre un selfie avec un crocodile, qu’il pensait être une statue. Le reptile était pourtant bien réel comme le montrent ces images effrayantes.

On se demande vraiment ce qui a pu se passer dans la tête de ce touriste. Ce lundi 28 avril 2025, au zoo de Zambonga Sibugay aux Philippines, un homme pensait faire le selfie du siècle en posant avec ce qu’il croyait être la statue d’un crocodile. Généralement, dans le contexte d’un zoo, avec la présence d’un enclos, c’est plutôt propice à rencontrer de vrais animaux.

Cependant, ce touriste, âgé de 29 ans, a fait preuve d’une immense imprudence puisqu’il a décidé d’escalader l’enclos pour se rapprocher d’un crocodile. Sur la vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut observer l’individu patauger dans l’eau, se rapprocher de l’animal et sortir son téléphone portable pour le selfie. Attention, âmes sensibles s'abstenir !

Seulement voilà, le crocodile s’est jeté sur lui et l’a mordu violemment au bras et à la jambe. Le jeune homme tente, en vain, de s’extraire de la gueule puissante du reptile tout en criant sa douleur.

30 minutes de calvaire et 50 points de suture

Malgré la douleur, la victime tente de garder son calme pour ne pas exciter davantage l'animal tandis que les autres visiteurs du zoo sont totalement sous le choc.

Si les images nous donnent la chair de poule, la scène d’horreur aurait duré pendant trente minutes. Les soigneurs de Lalay, la crocodile femelle, ont fini par intervenir en frappant le reptile à la tête avec un parpaing pour desserrer son emprise sur le visiteur.

Crédit photo : iStock

Le touriste a été pris en charge par les secouristes et immédiatement transporté à l’hôpital, où il a reçu plus de 50 points de suture. Selon les premiers éléments de l’enquête, le visiteur aurait déclaré qu’il pensait avoir affaire à une “statue en plastique” et non à un vrai crocodile.

Cet incident, qui aurait pu très mal se terminer pour le visiteur et pour l’animal, rappelle à tous que personne n’est autorisé à s’introduire dans les enclos des animaux dans les zoos.