Voici les 25 meilleurs films pour ados à (re)voir absolument

L'adolescence est une période de la vie très bien représentée dans le cinéma, découvrez les 25 meilleurs films pour ados !

La recette magique d'un film pour ados c'est simple : un lycée, une bande de potes avec les élèves populaires, une bonne dose d'amour et un brin de rébellion. L'adolescence c'est une période majeure dans la vie d'un enfant. Le corps change avec l'apparition de la puberté, de nouveaux sentiments naissent et le plus grand drame dans la vie des parents ; les enfants ne veulent plus que leurs parents les déposent devant le lycée. Malheureusement, cette période ne dure qu'un temps. La bonne nouvelle, c'est que les films peuvent nous faire revivre ces sentiments incroyables de l'adolescence.

Pour une pyjama party entre amis ou pour faire découvrir les films pour ados de votre génération à vos enfants, voici les 25 meilleurs films pour ados pour les plus nostalgiques.

1. Nos étoiles contraires - 2014

Nos étoiles contraires est un film pour ado émouvant racontant une histoire d'amour entre un jeune homme et une femme malade.

Très émouvant, ce film réalisé par Josh Boone raconte l'histoire palpitante d'Hazel et Augustus, deux adolescents malades…

2. Grease - 1978

Grease c'est le film d'ado du début des années 80.

Ce film rendra nostalgique tous les ados des années 80. Amour, amis et musique, cette comédie musicale est un film à voir absolument !

3. Projet X - 2012

Tous les jeunes ont déjà rêvé de faire une soirée comme dans Projet X.

Attendez un peu si vous voulez regarder ce film avec vos enfants, ils risqueraient d'avoir de mauvaises idées. Quand 3 étudiants décident d'organiser une fête, ça donne ça…

4. American Pie - 1999

Ce film de la fin des années 90 rend nostalgiques tous ses fans.

Cette série de films comiques aborde tous les thèmes liés à l'adolescence (oui, oui, tous !).

5. LOL (Laughing Out Loud) - 2008

Ce film d'ado est sorti en 2008, il raconte la vie trépidante de Lola, une jeune ado rebelle.

Des histoires d'amour à n'en plus finir, des parents dépassés et des enfants rebelles ? Ce film réalisé par Lisa Azuelos résume très bien l'adolescence.

6. Lolita malgré moi - 2004

Cette comédie américaine nous plonge directement dans la vie d'une ado.

Quand on arrive dans un nouveau lycée, ce n'est pas toujours simple de faire sa place.

7. Love, Simon - 2018

Regardez Love Simon et retournez dans les couloirs du lycée.



L'adolescence c'est aussi le moment où l'on découvre sa sexualité, comme Simon dans le film du même nom sorti sur Netflix en 2018.

8. Harry Potter à l'école des sorciers- 2001

Un classique ça ne fait jamais de mal, on a tous regardé la série Harry Potter étant adolescent.

Qui n'a jamais regardé Harry Potter ? Une école et des élèves pas comme les autres…

9. Tout ce qui brille - 2010

Regardez Tout ce qui brille pour retomber en plein dans l'adolescence.

Vivre son rêve de petite fille avec sa best friend, c'est ce que vont vivre Ely et Lila dans le film Tout ce qui brille sorti au cinéma en 2010.

10. Princesse malgré elle - 2001

Dans ce film, Mia essaie de lier sa vie de princesse, sa réputation au lycée et sa bande de potes… pas simple.

Être une princesse et élève dans un lycée ce n'est pas toujours facile. Regardez cette comédie et les folles aventures de Mia.

11. Scary Movie - 2000

Scary movie est le premier film comique d'une longue série !

Ce film un peu décalé raconte le crime d'une fille du lycée. Du jour au lendemain, ses camarades sont plongés dans la terreur. Si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez que cette série de films parodie les films d'horreur. Alors, n'ayez pas peur, vous allez rigoler devant ce film !

12. High School Musical - 2006

Bienvenue dans le lycée le plus stylé !

Qui se souvient de ce film incroyable où tous les élèves du lycée se mettaient à danser au moindre bruit de fourchette sur un verre ou au moindre fredonnement ? On a tous rêvé d'intégrer ce lycée !

13. 16 vœux - 2010

À 16 ans, Abby attend sa journée d'anniversaire avec grande impatience, mais rien ne va se passer comme prévu.

Abby attend le jour de ses 16 ans depuis toujours. Malheureusement, le jour venu, tout ne pas va pas se passer comme prévu…

14. La Boum - 1980

Quel film représente l'adolescence mieux que ce film ? Franchement, on ne sait pas.

Dans ce film d'ado par excellence, on suit Vic, jouée par Sophie Marceau, qui nous conte ses déboires amoureux.

15. Hairspray - 2007

Musique, danse et bande d'amis ; voilà tous les ingrédients pour un bon film d'ado.

De la compétition, de la dance et de la musique, préparez-vous au grand show avec le film Hairspray, réalisé par Adam Shankman.

16. Thirteen - 2003

Le titre et l'affiche de cinéma parlent d'eux-mêmes, l'adolescence c'est aussi ça.

Thirteen met en lumière les dérives de l'adolescence. Les looks assumés, la rébellion et les engueulades, tout y passe !

17. Roméo et Juliette - 1996

Ce film romantique met en lumière une relation impossible et il y en a beaucoup pendant l'adolescence.

Le film romantique Roméo et Juliette raconte l'histoire d'amour impossible d'un couple : Roméo appartient à la famille des Montaigu, Juliette est une Capulet. Malheuresement, ces deux familles sont rivales. L'amour impossible est aussi un thème majeur de l'adolescence… Ce film va vous rendre nostalgique.

18. À tous les garçons que j’ai aimé - 2018

Ce film pour ado est sorti sur Netflix en 2018.

Sorti sur Netflix en 2018, ce film pour ado met en scène la vie sentimentale, plutôt mouvementée, de Lara.

19. Elle est trop bien - 1999

Ce film comédie raconte les histoires d'amour d'un lycée.

Qui se souvient des couples mythiques de son lycée ? Il y avait toujours un couple vedette avec les deux plus populaires ! Dans ce film, le couple vedette du lycée se sépare. Ils sont prêts à tout pour garder leur réputation.

20. Nos jours heureux - 2006

L'adolescence c'est aussi la découverte des colonies de vacances, comme dans ce film sorti en 2006.

Sorti au cinéma en 2006, ce film comique raconte la vie d'une colo peu ordinaire. Extraordinairement mené par Jean-Paul Rouve, ce film est un classique des films pour ados.

21. Les Beaux Gosses - 2009

Les Beaux Gosses est un film d'ado sorti en 2009.



On avait prévenu, la puberté débarque en force à l'adolescence, le film Les Beaux Gosses aborde le sujet avec humour.

22. Dude - 2018

Sorti sur Netflix, ce film d'ado raconte la dernière année au lycée d'une bande de copines.

On se souvient tous de notre dernière année au lycée. Entre le stress de la vie d'adulte, de l'orientation à choisir et la tristesse de quitter ses amis, c'est une période plutôt compliquée.

23. Twilight : Chapitre 1 - Fascination - 2008

Cette série de films a fasciné une génération tout entière.

Dans cette série de films pour ados, une jeune femme tombe amoureuse… d'un vampire.

24. 17 ans encore - 2009

Que feriez-vous si vous aviez la possibilité de revenir ado comme Mike ?

Interprété par Zac Efron, Mike O'Donnell retombe en enfance, au sens propre. Du jour au lendemain, cet homme redevient adolescent pour rectifier ses erreurs de jeunesse.

25. American Pie 2 - 2001

Voici le tome II de la série de films American Pie, c'est hilarant !

Retrouvez les aventures de Jim et ses amis dans le film Amercian Pie 2 !