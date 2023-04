Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling se dévoile dans un nouveau teaser fun et coloré

Le film Barbie ne sortira pas avant l’été prochain, mais il est déjà très attendu. Un nouveau teaser en dévoile un peu plus sur cette superproduction qui met en scène Margot Robbie et Ryan Gosling.

De Barbie, adaptation de l’univers de la célèbre poupée Mattel du même nom, réalisée par Greta Gerwig, on avait peu d’images. Un bref et rapide teaser qui reprenait l’ouverture de 2001 l'Odyssée de l’espace était dévoilé en décembre dernier, puis plus rien.

À côté de cela, des images très colorées et bubblegum du tournage avaient été capturées par des paparazzis avant d’être relayées en nombre sur le net.

Le studio Warner Bros. qui produit le film, vient de dévoiler un nouveau teaser, cette fois-ci plus long. On y découvre Barbieland, endroit coloré (de rose surtout), que souhaite quitter Barbie (Margot Robbie).

Barbie quitte Barbieland pour le vrai monde

Dans ce teaser tout semble joyeux, beau et haut en couleurs. Barbieland est peuplé de … Barbies : une Barbie présidente, une Barbie physicienne, une Barbie sirène, une Barbie présentatrice télé… mais aussi de Kens en tous genres dont font partie Ryan Gosling et Simu Liu (Shang-Chi) qui ne s’entendent pas.

Le film suit la Barbie principale qui n’en peut plus de Barbieland et part découvrir le vrai monde à la recherche du bonheur en compagnie de son fidèle Ken (Gosling). Will Ferrell est aussi à l’affiche dans la peau du PDG de Mattel.

Pour découvrir le monde coloré de Barbie, rendez-vous en salles le 19 juillet prochain.