Ne manquez surtout pas ces 4 films incontournables à voir en VOD cette semaine

Arrêtez tout ! Les plateformes de VOD viennent de faire le plein de nouveaux films. Voici nos quatre coups de cœur de la semaine. Suivez le guide !

Choisir un film à regarder peut parfois devenir un véritable parcours du combattant. Mais ça, c’était avant.

Chaque semaine, les plateformes de VOD enrichissent leurs catalogues, pour notre plus grand plaisir des cinéphiles. Une chose est sûre : il y en a pour tout le monde, des amateurs de true crime aux fans des films cultes des années 80.

Et si vous hésitez encore, voici quatre longs-métrages qui méritent votre attention.

Le Réveil de la momie - Warner (CANALVOD)

Avis aux amateurs de frissons : Le Réveil de la momie va vous glacer le sang. Derrière ce nouveau film d’horreur, on retrouve Lee Cronin, le réalisateur du terrifiant Evil Dead Rise. Le pitch ?

Les spectateurs suivent la descente aux enfers de la famille Cannon, dont la fille Kaya, disparue dans le désert égyptien, refait surface huit ans plus tard. Très vite, ses parents remarquent que la petite fille adopte un comportement de plus en plus étrange…

Ambiance glauque, moments de tension, scènes graphiques… Le Réveil de la momie ne vous laissera pas de marbre, même les plus courageux d’entre vous.

Crédit Photo : Warner

Ceux qui comptent - UGC (Orange VOD)

Le cinéaste français Jean-Baptiste Leonetti met en scène Sandrine Kiberlain et Pierre Lottin dans Ceux qui comptent, une comédie dramatique attendrissante à ne pas louper.

La comédienne césarisée et la star des Tuche incarnent Rose et Jean, deux personnes que tout oppose : la première, une mère courage de trois enfants, garde le sourire malgré ses galères, tandis que le second est un homme solitaire et réservé. Malgré leurs différences, ils vont apprendre à se connaître et découvrir que tout est possible.

Ceux qui comptent est une fable juste et émouvante qui ne manquera pas de vous tirer quelques larmes.

Crédit Photo ; UGC

Juste une illusion - Gaumont (Prime Video)

Nouveau film d’Oliver Nakache et Eric Toledano (Nos jours heureux, Intouchables ou encore Le Sens de la fête), Juste une illusion plonge les spectateurs en 1985, dans la banlieue parisienne.

Vincent, un ado de 13 ans issu de la classe moyenne, rencontre des problèmes de son âge, en plein coeur de la crise économique. Au beau milieu de tout ça, il doit aussi composer avec les bouleversements de l’adolescence.

Au casting on retrouve Louis Garrel et Camille Cottin dans les rôles d’Yves et Sandrine Dayan. Le jeune Simon Boublil prête ses traits à Vincent, aux côtés de Pierre Lottin, qui incarne Étienne Berger, le gardien.

Juste une illusion est une comédie dramatique à voir de toute urgence.

Crédit Photo : Gaumont

Michael - Universal (Pathé Home)

Antoine Fuqua, réalisateur de Training Day et de la saga Equalizer, avec Denzel Washington, s’empare de la caméra pour mettre en images les premières années de la carrière du « Roi de la Pop », Michael Jackson, dans ce biopic autorisé officiellement par la famille.



Ainsi, la relation entre MJ et son père Joseph, interprété par Colman Domingo, est au cœur de ce long-métrage couvrant les jeunes années de l’artiste, la période Jackson 5, la création de l’album « Off The Wall », celle de « Thriller » avec son célébrissime clip signé John Landis, pour s’arrêter en 1988, au cours de la tournée « Bad ».



Ce n’est donc pas l’entièreté de la vie de Michael Jackson qui est couverte dans ce film appelant une suite, toujours avec Jaafar Jackson, le neveu de Michael.

Bon visionnage !