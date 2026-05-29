Fans de true crime, ces 5 films sont des incontournables que vous DEVEZ avoir vus !

Avis aux amateurs de true crime : voici 5 films inspirés de faits divers ayant défrayé la chronique, à voir d’urgence en VOD. Frissons garantis !

On ne compte plus les films adaptés d’histoires criminelles réelles. Il faut dire que la figure du tueur en série continue de fasciner le public.

Parmi les faits divers adaptés sur grand écran, certains se distinguent par l’horreur des crimes qu’ils relatent, tandis que d’autres captivent par leurs enquêtes inachevées, nourrissant les spéculations des spectateurs.

Si vous aimez les thrillers inspirés d’histoires vraies, voici cinq films à visionner depuis chez vous, en VOD. Attention, vous ne ressortirez pas indemne de cette expérience.

Monster (Apple TV)

Crédit Photo : DR

Rares sont les films à mettre en avant des tueuses en série. Monster en fait partie. Sorti en 2003, ce long-métrage réalisé par Patty Jenkins raconte le parcours chaotique et brisé d’Aileen Wuornos, incarnée par une Charlize Theron méconnaissable et récompensée par un Oscar pour son rôle.

Victime d’abus dès son plus jeune âge, la jeune femme est contrainte de se prostituer pour survivre. Elle entrevoit un espoir lorsqu’elle rencontre Selby, incarnée par Christina Ricci, dans un bar. Mais tout bascule après une agression d’un client, qu’elle finit par tuer. Commence alors une série de meurtres sanglants qui va secouer les États-Unis.

Monster explore comment Aileen Wuornos bascule dans la violence après avoir été exploitée et malmenée par les hommes.

Une œuvre à voir sur Apple TV !

Memories Of Murder (Canal VOD)

Crédit Photo : Metropolitan FilmExport

Grand classique du cinéma coréen signé Bong Joon-ho, connu du grand public pour son Parasite primé à Cannes et aux Oscars, Memories Of Murder est le deuxième long-métrage du réalisateur. Et quel long-métrage !

Datant de 2003, celui-ci relate l’enquête autour des premiers meurtres en série qualifiés ainsi en Corée du Sud, et suit deux inspecteurs radicalement différents, aux méthodes contraires.

L’un est un flic de campagne campé par Song Kang-ho, acteur fétiche de Bong Joon-ho, l’autre est un policier débarqué de Séoul.

À noter que l’affaire dont s’inspire le film a trouvé sa conclusion seize ans après la sortie de Memories Of Murder, soit trois décennies après le début de la véritable enquête.

À (re)découvrir sur Prime Video sur Canal VOD.

Zodiac (YouTube)

Crédit Photo : Paramount

Impossible d’évoquer le genre du true crime sans parler de Zodiac, de David Fincher.

Près de soixante ans après les meurtres commis par le Tueur du Zodiaque, non résolus, des détectives en herbe partout dans le monde ne cessent d’être obsédés par cette affaire, et d’échanger à son sujet en ligne.

C’est précisément l’obsession des enquêteurs impliqués à l’époque qui intéresse Fincher, lequel prend le parti d’adopter le point de vue du dessinateur de presse Robert Graysmith (Jake Gyllenhaal) pour illustrer l’impact des crimes du Zodiaque sur sa vie, et sur celles du journaliste Paul Avery (Robert Downey Jr.) et de l’inspecteur Dave Toschi (Mark Ruffalo).

Un film immense, à la mise en scène et à la précision chirurgicales, doté d’une bande-son mémorable, au panthéon du cinéma.

C’est à retrouver sur YouTube.

From Hell (Prime Video)

Crédit Photo : DR

Jack l’Éventreur est probablement le tueur en série le plus célèbre de l’histoire, notamment parce que son identité n’a jamais été confirmée.

Dans From Hell, sorti dans les salles obscures en 2001 et librement inspiré du roman graphique éponyme, les réalisateurs Albert et Allen Hughes évoquent une théorie sur l’identité du tueur.

Le film plonge les spectateurs dans le quartier de Whitechapel, à Londres, en 1888, sous l’ère victorienne. Dans ce décor sombre et misérable, un tueur insaisissable éventre des prostituées à la nuit tombée. L’inspecteur Frederick Abberline, incarné par Johnny Depp, est dépêché sur place pour mener l’enquête…

Une œuvre maîtrisée et poisseuse, qui vous donnera envie d’en savoir plus sur cette affaire aussi fascinante que terrifiante.

Si vous ne connaissez pas encore, rendez-vous sur YouTube.

Omar m’a tuer (Sooner)

Crédit Photo : Mars Films

L’affaire Omar Raddad a déchaîné les passions en France dans les années 1990. Il faut dire que ce fait divers a profondément divisé l’opinion publique.

À l’époque, Omar Raddad, un jardinier est arrêté et condamné pour le meurtre de sa patronne, Ghislaine Marchal. Depuis, il n’a jamais cessé de clamer son innocence.

Plus de vingt ans plus tard, l’acteur et réalisateur Roschdy Zem adapte ce fait divers au cinéma avec Omar m’a tuer. Ce titre n’est pas anodin puisqu’il reprend la phrase retrouvée sur les lieux du crime.

Au casting, on retrouve Sami Bouajila, Denis Podalydès, Salomé Stévenin ou encore Maurice Bénichou.

Omar m’a tuer est disponible sur Sooner.

Bon visionnage !