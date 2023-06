Black Mirror revient demain avec la saison 6 et voici pourquoi vous ne devez surtout pas la louper !

Bonne nouvelle ! La nouvelle saison de la série futuriste Black Mirror fait son grand retour sur la plateforme Netflix ce 15 juin 2023. Et voici à quoi s'attendre.

Quatre ans après la sortie de la dernière saison, le show Black Mirror, qui met en exergue la société actuelle, celle du futur et ses dérives, notamment autour des intelligences artificielles, ira cette fois encore plus loin. D’ailleurs, selon le créateur de la série, Charlie Brooker, un brouillon d’un épisode de la saison 6 aurait été créé à partir de Chat GPT. De quoi promettre de belles surprises.



Crédit photo : Netflix

Des épisodes futuristes

Pour rappel, chaque épisode de la série est indépendant et met en avant une nouvelle intrigue avec des nouveaux personnages. Des épisodes qui “donnent l’alerte” sur le monde de demain et notre avenir dans la société, comme le rapporte Télé Loisirs. Une série qui cartonne, notamment, car certaines prédictions des premières saisons se sont réalisées dans la vraie vie. Cette nouvelle saison comportera 5 épisodes de 60 minutes chacun.

Il était temps de revenir.



Black Mirror saison 6, en juin. pic.twitter.com/KGdsDUmEDJ — Netflix France (@NetflixFR) April 26, 2023

Pour vous donner une idée des prochains épisodes, l’un d’entre eux, intitulé, Joan is Awful, racontera l'histoire d'une femme, incarnée ici par Salma Hayek, qui découvrira qu'une plateforme de streaming a lancé une adaptation télévisée de sa vie personnelle. Dans un autre épisode, appelé Demon 79, on découvrira une assistante commerciale qui vit dans le nord de l'Angleterre, en 1979, et qui doit commettre d'horribles actions pour éviter une catastrophe. Alors, vous allez regarder ?