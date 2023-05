Voici le pire des régions de France, selon Chat GPT

Et si les stéréotypes des villes de France nous collait à la peau ? La preuve, avec ce constat réalisé via l’intelligence artificielle : ChatGPT qui a analysé tous les préjugés sur les villes de France.

Les Parisiens sont-ils vraiment arrogants, les sudistes râleurs et les Bretons têtus ? Le média Le Journal du Net a décidé de tester ChatGPT, la nouvelle forme d’intelligence artificielle, afin de connaître l’avis de la science sur les villes de France. Et le constat est plutôt étonnant.

L’intelligence artificielle a détaillé l’ensemble des préjugés sur chaque région de France. À croire que les préjugés dépassent même l’Hexagone, puisqu’ils atteignent l’IA. Ainsi, dans sa liste des pires régions de France, on retrouve en tête de liste la ville de Lille. Oui, vous avez bien lu. Selon l’intelligence artificielle, les Lillois ne seraient pas très courtois. En seconde place, on note les Normands, qui seraient rustiques, et en troisième place les Parisiens qui seraient arrogants.

Voici la liste détaillée des pires clichés sur les villes de France :

- À Lille, les gens sont discourtois

- En Normandie, les gens sont rustiques

- À Paris, les gens sont arrogants

- En Alsace, les gens sont rigides

- En Bretagne, les gens sont têtus

- À Nantes, les gens sont des bobos

- Dans le Loir-et-Cher, les gens sont des ruraux

- Dans le Jura, les gens sont conservateurs

- À Bordeaux, les gens sont snobs

- À Lyon, les gens sont bourgeois

- À Toulouse, les gens sont nonchalants

- À Montpellier, les gens sont individualistes

- À Cannes, les gens sont superficiels

- À Nice, les gens sont élitistes

- À Marseille, les gens sont impulsifs

- En Corse, les gens ont un fort caractère

- Dans les Antilles, les gens sont nonchalants

Encore plus amusant, nos confrères du Journal du Net se sont amusés à demander à ChatGPT les clichés sur les habitants des arrondissements parisiens. Et le constat est étonnant. Selon l’intelligence artificielle, les habitants du 1er arrondissement sont des "Bobos Louvreurs" et ceux du 2ᵉ arrondissement sont les "Travailleurs en Bourse". Ensuite, ceux du 3ᵉ et 4ᵉ arrondissements sont les "Branchés Marais" et les "Bohèmes Marais". Les habitants du 5e arrondissement sont les "Intellos Latinistes", ceux du 6e les "Élitistes Saint-Germain" et ceux du 7e les "Bourgeois tour Eiffel".

Un constat amusant qui n’est pas toujours juste. Malgré tout, ça a le mérite de faire sourire. N’est-ce pas ?