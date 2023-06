Black Mirror : découvrez l'histoire vraie qui a fait scandale cachée derrière l'épisode 1 de la dernière saison

La saison 6 de la série Black Mirror sur Netflix commence fort avec l'épisode Joan is Awful. Et c’est une histoire vraie qui aurait inspiré les scénaristes. Explications.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, pour le premier épisode de la saison 6 de Black Mirror, le scénariste s’est tout simplement inspiré d’un vrai scandale. Pour rappel, l’épisode 1 de la nouvelle saison, intitulé Joan is Awful, comprenez en français, Joan est Horrible, dresse le portrait d’une femme qui travaille dans l’industrie de la tech et qui voit sa vie devenir une série sur une plateforme de streaming, intitulée Streamberry. Un véritable cauchemar pour Joan, qui voit sa vie partir en miettes.



Crédit photo : Netflix

Dans cet épisode, la série fait écho à l’utilisation de l’intelligence artificielle et à la technologie deep fake - technique d’IA qui consiste à superposer des images pour créer des canulars criants de vérité. Elle évoque également l’utilisation des informations personnelles récoltées à partir du micro de son téléphone. Un concept terrifiant qui fera réfléchir les téléspectateurs. D’ailleurs, Salma Hayek, qui incarne Joan dans la série, interprète son vrai rôle d’actrice connue, mais qui a accepté que son visage soit utilisé à partir de l'intelligence artificielle pour jouer dans la série.

Crédit photo : Netflix

La véritable histoire d’Elizabeth Holmes

Et si Charlie Brooker, le créateur du show, a eu cette idée de scenario, c’est après avoir vu la série The Dropout, avec Amanda Seyfried. Comme le rapporte Allociné, ce feuilleton inspiré d'un fait réel raconte l’histoire d’Elizabeth Holmes.

En 2003, elle fonde Theranos, à l'âge de 19 ans - une entreprise valorisée à 9 milliards de dollars - Elizabeth Holmes révolutionne les tests sanguins en ne nécessitant qu'un petit échantillon prélevé par le biais d'une piqûre de doigt. Il a ensuite été révélé que la société d’Elizabeth Holmes avait “frauduleusement trompé les investisseurs en leur faisant lever 700 millions de dollars pour financer une technologie qui n'était pas réellement capable de répondre aux attentes espérées”.



Crédit photo : AOL UK

Charlie Brooker a ainsi confié lors d’une interview : "Je regardais The Dropout qui était l’adaptation de la vie d'Elizabeth Holmes et de l'histoire de Theranos. Je le regardais avec ma femme, et nous faisions des commentaires du genre : ‘Mon Dieu, j'ai l'impression que c'est arrivé hier et voilà que c'est déjà un drame à la télévision !”. Il a ensuite ajouté : “Oh, c'est de l’adaptation. C'est un meilleur genre d'histoire. Et ensuite, on peut se lancer dans l'histoire de l'intelligence artificielle et des deep fakes". Et c’est ainsi que l’épisode 1 de la saison 6 est né.

Pour rappel, la série Black Mirror propose systématiquement un nouveau scénario pour chaque épisode. Le casting et l'intrigue varient également. Bien que cette saison 6 soit un peu déceptive, on espère que de prochaines saisons verront le jour. À suivre...